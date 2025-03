Es war die Szene des vergangenen Wochenendes, über die auch in Deutschland heftig diskutiert wurde – und folgerichtig auch am Sonntagabend bei Caren Miosga. Wie kam es zum Eklat? Und warum? War die ganze Aktion, wie es jetzt mancherorts heißt, eine Falle, die Trump und Vance dem ukrainischen Präsidenten gestellt hatten? Wollten Sie ihn vor laufenden Kameras „demütigen“? Oder war das Ganze – was durchaus passieren kann, wenn drei Hitzköpfe aufeinandertreffen – nur eine spontane Eskalation?