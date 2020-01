Es gibt in der internationalen Politik immer wieder leichtfertig dahergesagte Äußerungen, die hängenbleiben. Vielleicht nicht bei denen, die sie gesagt haben. Aber bei denen, an die sie sich richteten. Und diese Sätze haben Folgen, die nicht im Interesse des Erfinders lagen.

Erinnern Sie sich an den 25. März 2014? Vermutlich nicht. Der damalige US-Präsident Barack Obama war an diesem Tag zu Gast in Den Haag. Grund war eigentlich ein Gipfel zur Atomsicherheit, aber natürlich ging es auch um die Krim-Krise, die sich gerade ein paar Flugstunden weiter östlich zuspitzte. „Russland ist eine Regionalmacht“, äußerte Obama da in leicht spöttischem Ton, „die einige seiner unmittelbaren Nachbarn bedroht – nicht aus Stärke, sondern aus Schwäche.“

Entgleisung auf diplomatischem Parkett

Die Analyse entsprach zum damaligen Zeitpunkt durchaus der Wahrheit. Aber bei Wladimir Putin muss sie einen wunden Punkt getroffen haben, zumal sie aus dem Munde des amerikanischen Präsidenten kam. Ein gutes Jahr später griff Russland in den Syrienkrieg ein – heute muss mit Putin reden, wer in diesem Land etwas ausrichten will. Gleiches gilt inzwischen für Libyen: In Moskau trafen gerade der von Russland unterstützte General Haftar und der vom Westen protegierte Präsident des Landes Sarraj zusammen, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Nicht nur die Europäer sind in beiden Konflikten Beobachter, sondern inzwischen auch die USA. Die Hebel hat Russland – neben der Türkei – in der Hand. Und es hat damit bewiesen, dass es eben keine Regionalmacht ist.

Nun zu Donald Trump: „Soleimani war der König der am Straßenrand platzierten Bomben. Viele Menschen fehlen heute wegen dieses Hurensohns Arme oder Beine. Er hätte schon vor 20 Jahren getötet werden sollen.“ Das sagte der amerikanische Präsident am gestrigen Abend in Milwaukee, Wisconsin, vor tausenden begeisterten Unterstützern. Es brachte ihm großen Jubel ein, denn bei diesen Wahlkampf-Shows kommt es immer gut an, auf die Pauke zu hauen. Trump hat in den vergangenen Jahren schon den einen oder anderen Amerikaner als „son of a bitch“ bezeichnet, so ist er halt, und auf Englisch ist das Schimpfwort nur eines unter vielen. Aber es ist gut vorstellbar, dass diese Entgleisung auf internationalem Parkett eine ähnliche Wirkung haben könnte wie einst Obamas Spöttelei über die russische „Regionalmacht.“ Es ist eine Sache, einen Feind zu töten – die USA tun das regelmäßig. Aber muss man ihn post mortem als Sohn einer Hure bezeichnen?

President #Trump: “Soleimani was the king of roadside bombs. Great percentages of people don’t have legs and arms right now because of this son of a bitch. He should’ve been killed 20 years ago.” #2020race #2020Election #TrumpRally #USA pic.twitter.com/apAd0gVY3i — Daniel (@TheDancuso) January 15, 2020

Buhlen um Wählerstimmen

„Hurensohn“, so schimpfen die türkisch- oder arabischstämmigen Halbstarken auf der Berliner Sonnenallee, wenn sie ihr Gegenüber maximal provozieren wollen, meist wird daraus eine Schlägerei. Wo ein „Biodeutscher“ nur mit der Schulter zucken würde, flippen Menschen aus, die in archaischeren Gesellschaften sozialisiert sind, und das betrifft auch viele islamische Länder, gerade weil es die maximale Beleidigung der Person selbst und seiner Mutter ist.

Bei den Millionen Iranern, die in der vergangenen Woche an den Trauerfeiern für den – aus ihrer Sicht – Nationalhelden Soleimani teilgenommen haben, dürfte diese ehrverletzende Aussage des amerikanischen Präsidenten nur noch zum Hass auf die USA und den Westen im Allgemeinen beitragen – und Angriffe auf US-Amerikaner und deren Verbündete noch mehr als zuvor rechtfertigen. Aber selbst bei denjenigen Menschen in den Staaten des Nahen Ostens, die keine Fans von Soleimani sind, dürfte die Frage aufkommen: Was ist das für ein Führer der freien westlichen Welt, dem es nicht ausreicht, einen Feind zu töten, sondern der danach auch noch verbal auf sein Grab uriniert? Eingedenk aller Argumente für die Tötung von Qasem Soleimani – Trumps Verhalten ist eine Schande für das, was noch vom Westen übrig ist.

Ihm kann das egal sein. Donald Trump denkt an seine Wiederwahl.