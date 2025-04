Nur einige Beispiele für den antisemitischen Hass, der nicht nur in Deutschland, sondern überall auf dem Globus seit dem 7. Oktober 2023 durch die akademische Welt schwappt – offen artikuliert von aktivistischen Studenten, geduldet von den Universitätsleitungen, applaudiert von einem nicht unerheblichen Teil des Lehrkörpers. Anlass für den Hass ist nicht etwa der Gaza-Krieg, sondern das Massaker der Hamas vom 7. Oktober selbst – denn an jenem Tag erwiesen sich Juden als verwundbar. Und nichts bringt Antisemiten so sehr in Wallung wie jüdische Schwäche und Verwundbarkeit, wie bei einem Haifisch, der Blut leckt. Und der heftigste Antisemitismus jenseits von direkt islamistischen Milieus artikulierte sich im Kultur- und eben im Wissenschaftsbetrieb.