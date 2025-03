„Donald Trump kann sich jetzt also rühmen, derjenige zu sein, der mit der Taktik, mit beiden Seiten zu sprechen, es geschafft hat, dass sie an den Verhandlungstisch zurückgekommen sind und dass dieses Angebot jetzt auf dem Tisch liegt“, so Gudrun Engel, US-Korrespondentin der ARD, am Dienstag in der Tagesschau. Über Engel habe ich, im Zuge der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über die Amtseinführung von Trump, bereits geschrieben. Damals kritisierte ich, dass die Zuschauer manipuliert werden. Nicht mit Falschinformationen, sondern mit Suggestion, böswilliger Interpretation all dessen, was Trump sagt, und indem auffällig häufig Begriffe verwendet werden, die negativ konnotiert sind.

Dieser Zwischen-den-Zeilen-Journalismus lässt sich an der eingangs zitierten Analyse von Engel gut illustrieren: Hätte nicht Trump, sondern, sagen wir, der noch amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz erreicht, dass die Ukraine bereit ist, einer Waffenruhe zuzustimmen, hätte die Analyse von Engel wahrscheinlich anders geklungen. Aus „Donald Trump kann sich jetzt also rühmen ...“ wäre dann eher „Olaf Scholz war erfolgreich ...“ geworden. Indem Engel die Perspektive rhetorisch verschiebt, weg von der Beobachterin und hin zum handelnden Akteur, muss sie den Zuschauern die unangenehme Information, dass Trump gerade erfolgreich war, nämlich nur indirekt überbringen.