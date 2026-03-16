- Das Spiel mit der Glaskugel
Trendreports versprechen, die Zukunft sichtbar zu machen – nicht als exakte Prognose, sondern als interpretierte Entwicklungslinie. Sie bündeln dazu schwache Signale aus Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie. Doch Entwicklungen folgen selten klaren Linien.
Trendreports leben vom Spiel mit der Glaskugel. Sie verkaufen nicht einfach Informationen, sondern eine plausible Deutung von Zukunft. Was heute als schwaches Signal, gesellschaftliche Stimmung oder technologische Nische erscheint, wird im Trendreport bereits als möglicher Strukturwandel beschrieben. Genau darin liegt der ökonomische Kern dieses Geschäfts: Unsicherheit wird in interpretierbare Entwicklungslinien übersetzt. Für Unternehmen, Investoren, Medien und politische Akteure entsteht dadurch ein scheinbares Navigationsinstrument für eine unübersichtliche Zukunft.
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