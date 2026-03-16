Foto: Zwei Kerzen und Hände mit Ringen um eine leuchtende Glaskugel auf dunklem Tisch.
„Ich sehe einen Trend …“ / picture alliance / PantherMedia | Andrey Popov

Trendreports als Geschäftsmodell Das Spiel mit der Glaskugel

Trendreports versprechen, die Zukunft sichtbar zu machen – nicht als exakte Prognose, sondern als interpretierte Entwicklungslinie. Sie bündeln dazu schwache Signale aus Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie. Doch Entwicklungen folgen selten klaren Linien.

VON FLORIAN HARTLEB am 8. April 2026 5 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Trendreports leben vom Spiel mit der Glaskugel. Sie verkaufen nicht einfach Informationen, sondern eine plausible Deutung von Zukunft. Was heute als schwaches Signal, gesellschaftliche Stimmung oder technologische Nische erscheint, wird im Trendreport bereits als möglicher Strukturwandel beschrieben. Genau darin liegt der ökonomische Kern dieses Geschäfts: Unsicherheit wird in interpretierbare Entwicklungslinien übersetzt. Für Unternehmen, Investoren, Medien und politische Akteure entsteht dadurch ein scheinbares Navigationsinstrument für eine unübersichtliche Zukunft.

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nils tarnow | Mi., 8. April 2026 - 13:00

Wenn man die Megatrendreporte über die Jahre miteinander vergleicht, stellt man fest, dass viele Trends doch nicht so mega waren, und die Autoren oft falsch lagen. Andere Trends hat man nicht gesehen, obwohl ssie kurz bevor standen.

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