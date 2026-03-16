Trendreports als Geschäftsmodell - Das Spiel mit der Glaskugel

Trendreports versprechen, die Zukunft sichtbar zu machen – nicht als exakte Prognose, sondern als interpretierte Entwicklungslinie. Sie bündeln dazu schwache Signale aus Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie. Doch Entwicklungen folgen selten klaren Linien.