„Das Gift wirkt weiter: wo ein rechtsradikaler Rassist verharmlost wird als ein Konservativer, der die Jugend begeistert habe. Und, jetzt wird es noch absurder: Allein, dass man sagt, was ist, führt zur Unterstellung, dass man eine Ermordung rechtfertigt. Das ist die totale Verdrehung. Diabolos, der Verdreher, so nennt die Bibel den Teufel“, predigte am Wochenende eine evangelische Pastorin namens Annette Behnken im „Wort zum Sonntag“ in der ARD.

Nun sind Sie und ich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiß Gott – wenn dessen Widersacher schon bemüht werden soll – schon einiges gewohnt. Insbesondere, was den Umgang von ARD und ZDF mit Menschen angeht, die nicht brav auf weltanschaulicher Linie sind. Die von 250 NDR-Mitarbeitern gemobbte BR-Journalistin Julia Ruhs kann ein Lied davon singen. Dass diejenigen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren – genauer: den Bullshit, der dort zuletzt felsenfest über den ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk behauptet wurde –, allerdings des Teufels sein sollen, ist nun wirklich neu.

Und ich frage mich, wie das wohl abgelaufen ist in der ARD. Vielleicht so: Irgendwer hat sich gefragt, welches Programm im Ersten noch nicht ausreichend linksideologisch kontaminiert ist. Und dann kam jemand anderes auf die Idee, man könnte doch das „Wort zum Sonntag“ entern, um die eigene politische Weltsicht noch konsequenter zu verbreiten. Macht Sinn. Wer nicht ausreichend Argumente hat, um der fundierten Kritik der Kritiker zu begegnen, der muss sich eben himmlischen Beistand holen. Nur blöd, dass Frau Behnken dabei klingt, als hätte ihr der Teufel – der große Verdreher – die Verleumdung Charlie Kirks und die Diffamierung der Kritiker des ÖRR höchstpersönlich in den Block diktiert.

Die Guten und die Bösen

Obwohl das Ganze tatsächlich neu ist, macht diese jüngste Entgleisung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Braten aber auch nicht mehr fett. Schließlich ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen, die Messe gelesen oder welche Metapher einem sonst noch einfällt, um zu beschreiben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk so kaputt ist, dass er sich nicht mehr reparieren lässt. Was sich übrigens auch an der jüngsten Reaktion des ZDF-Intendanten Norbert Himmler ablesen lässt, der entschieden hat, den Fokus vom Versagen der eigenen Leute lieber auf die – selbstverständlich abzulehnenden – Hassbotschaften gegen Dunja Hayali und Elmar Theveßen zu richten, um sich bloß nicht zu lange mit fundierter Kritik aufhalten zu müssen. Stichwort „Derailing“.

Im ersten deutschen Staatsfernsehen wird sogar bei #DasWortzumSonntag gehetzt, vergiftet und gespalten, dass es nur so kracht. #CharlieKirk @DasErste pic.twitter.com/Y5spV4qglc — storymakers (@mz_storymakers) September 20, 2025

Aber zurück zu Frau Behnken und ihrer Predigt, in der sie in diabolischer – respektive Orwell‘scher – Manier die Lüge über Charlie Kirk zur Wahrheit erklärt und die Wahrheit über Charlie Kirk zur Lüge. Und damit die Frage aufwirft: Seit wann ist die ARD eigentlich eine christliche Sekte? Denn am Wochenende fand in den USA die Trauerfeier statt für den ermordeten Konservativen, der von der „Tagesschau“ jetzt wahlweise als „ultrarechts“ oder „rechtskonservativ“ geframt wird, obwohl wahrscheinlich keiner der zuständigen Journalisten erläutern kann, was das eine und das andere ganz konkret bedeuten soll. Ein Königreich für eine objektive Definition!

Bei Kirks Trauerfeier jedenfalls trat auch dessen Witwe Erika auf, die nach Kirks Ermordung alleine mit zwei Kindern zurückbleibt. Was sie zu sagen hatte, klang komischerweise gar nicht nach einer Frau, die jetzt den „MAGA-Nachwuchs aufpeitschen“ soll, wie das einst seriöse und heute immer häufiger gedrucktes Bluesky liefernde Nachrichtenmagazin Der Spiegel dieser Tage titelte. Und vor allem klang das, was Erika Kirk zu sagen hatte, so ganz anders als der Hass zum Sonntag von Frau Behnken in der ARD; was interessant ist, da Behnken angeblich die Guten und Kirk angeblich die Bösen vertritt.

„Mein Mann Charlie wollte junge Männer retten. Wie den, der sein Leben genommen hat. Diesem jungen Mann: Ich vergebe ihm“, sagte Erika Kirk unter Tränen. Und sie sagte auch, dass die richtige Antwort auf Hass nicht noch mehr Hass sei, sondern immer Liebe. Wenn Sie mich fragen, ist das eine ziemlich große Geste für die Witwe eines ermordeten Mannes, der angeblich ein Ultrarechter sein soll, auch ein Menschenfeind, wie Dunja Hayali im ZDF behauptete, und überhaupt einer, der so schlimm war, dass man ihn post mortem noch verleumden muss im wirren „Kampf gegen rechts“.

Nur eine Frage der Zeit

Die Nächstenliebe von Erika Kirk jedenfalls störte das gewünschte Narrativ, deshalb konzentrierte sich die Berichterstattung über die Trauerfeier für den „erzkonservativen“ Charlie Kirk (SWR) – also jenen Mann, der dazu aufgerufen haben soll, Schwule zu steinigen, wie der beste US-Korrespondent aller Zeiten, Elmar Theveßen, drei Mal wahrheitswidrig behauptet hat – vor allem auf Donald Trump. Denn der präsentierte sich deutlich weniger versöhnlich als Erika Kirk. „Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste“, sagte Trump. Und an Erika Kirk gewandt: „Es tut mir leid, Erika. Aber vielleicht kannst du und die ganze Gruppe mich noch davon überzeugen, dass das nicht richtig ist. Aber ich kann meine Gegner nicht ausstehen.“

Erika Kirk’s entire speech today at Charlie Kirk’s memorial service.



I would encourage every American to watch this.



One of the most impactful speeches I’ve ever heard. pic.twitter.com/RoeZLRtolT — Collin Rugg (@CollinRugg) September 22, 2025

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wertet das als „Hassrede“. NTV findet: „Trump bekennt sich zum Hass.“ Die Frankfurter Rundschau titelt: „Trump verkündet Hass.“ Die Berliner Morgenpost schreibt: „Trump predigt Hass“ – und überhaupt ist der Vorwurf, in der deutschen Trump-Berichterstattung gehe es krass einseitig zu, doch nur eine rechte Verschwörungserzählung. Zugegeben: Donald Trumps „Ich hasse meine Gegner und wünsche ihnen nicht das Beste“-Ansage mag eines US-Präsidenten tatsächlich unwürdig sein. Zumal in Zeiten wie diesen, in denen die USA vieles braucht, aber keinen Präsidenten, der zusätzlich Öl ins Feuer gießt.

Die Sache ist nur die: Es war schlicht absehbar, dass der große Backlash gegen eine nicht nur amerikanische woke Linke kommen wird, die es über Jahre hinweg übertrieben hat mit ihrer Ideologie, ihrer Cancel Culture und ihrem Hass auf Andersdenkende. Ein Hass, der so gewaltig ist, dass er sogar Pastorinnen erfasst hat, die im „Wort zum Sonntag“ in der ARD predigen. Wir stellen also fest: Im „Kampf gegen rechts“ ist den „Guten“ wirklich gar nichts mehr heilig. Und wer sich immer noch fragt, wie Donald Trump nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden konnte, sollte auch in der ARD nach Antworten suchen.