Während in Österreich, wo die Autorin dieser Zeilen lebt, die SPÖ, die Neos und die Grünen weiterhin auf ein Verbot von ergebnisoffenen Therapien bei Jugendlichen mit Geschlechtsunbehagen drängen, schlagen betroffene Eltern Alarm. Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und sehen ihre Kinder einem ideologisierten System ausgeliefert, das komplexe Reifungsprozesse von Jugendlichen auf eine Lösung reduziert: den Geschlechtswechsel.

Immer mehr Jugendliche, nicht nur in Österreich, bezeichnen sich während der Pubertät als trans – oft plötzlich und unvorhergesehen. Was für die Jugendlichen eine neue Form der Selbsterkenntnis darstellt, ist für ihre Eltern der Beginn eines Kampfes. Nicht gegen ihr Kind – sondern gegen ein System, das die weitreichenden Folgen einer Transition nicht berücksichtigt, zu einem Akt der Selbstbestimmung verklärt und dabei jede kritische Auseinandersetzung unterbindet.

Ob Schule, Beratungsstelle, Psychotherapie oder Jugendwohlfahrt: Viele Institutionen reagieren nicht mehr mit diagnostischer Sorgfalt, sondern mit sofortiger Bestätigung auf die Wunschidentität von Minderjährigen, die wiederum nach chirurgischen und hormonellen Eingriffen und nach der „Legalfiktion“ des Geschlechtswechsels verlangen. Eltern, die abwägen und zuwarten wollen, werden ignoriert.

Die Entwicklung des Kindes

Dabei entspricht genau dieses vorsichtige Vorgehen – das sogenannte „Watchful Waiting“, also das professionelle Abwarten unter psychotherapeutischer Begleitung – internationalen Empfehlungen. Dazu zählt unter anderem der „Cass Review“: ein umfassender, unabhängiger Bericht zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie im Vereinigten Königreich, der evidenzbasierte, individuell abgestimmte Betreuung empfiehlt und vor übereilten medizinischen Interventionen warnt.

Das Modell gilt als entwicklungspsychologisch angemessen und ist der bislang einzige nicht-ideologische Zugang im Umgang mit kindlichem Genderdistress. Es macht keine Annahmen über die Entwicklung des Kindes, erlaubt ein unvoreingenommenes Erkunden der Identität, ohne diese zu zementieren oder andere psychische Belastungen zu verdecken. Lehrpersonen sollen unterstützen können – ohne Teil eines aktivistisch geprägten sozialen Experiments zu werden.

In Österreich hingegen ist dieser Ansatz kaum angekommen – hier dominiert ein affirmatives Vorgehen, das elterliche Einwände als hinderlich betrachtet. Wer nach Ursachen fragt, steht schnell unter Verdacht. Wer zögert, verliert Einfluss – oder gleich das Sorgerecht. In diesem Klima werden Jugendliche in eine Einbahnstraße geschickt – in einem Alter, in dem sie in vielen anderen Bereichen noch nicht als entscheidungsfähig gelten. Eltern finden sich in einer paradoxen Situation wieder: Sie sollen begleiten, aber nicht hinterfragen. Sie sollen schützen, dürfen aber nicht warnen.

In vielen Fällen ist der Ablauf ähnlich

Nun sprechen betroffene Eltern in Österreich zum ersten Mal in einem Podcast öffentlich über ihre Erfahrungen mit einem System, das sie entrechtet und dem sie nicht mehr vertrauen können. Sie erzählen von Schulen, die ohne Rücksprache die soziale Transition durchführen, also Namen und Pronomen ändern. Von Beratungen, die kritische Eltern als Gefahr darstellen. Und von Gerichten, die elterliche Sorge durch staatliche Zustimmung ersetzen. Die Eltern fordern Konsequenzen – von Politik und von staatlich geförderten Stellen. Sie fordern ein Umdenken und einen Schutzrahmen, der Jugendlichen und Familien in ihrer Lebensrealität gerecht wird.

In vielen Fällen ist der Ablauf ähnlich: Jugendliche mit psychischen Belastungen oder Krisenerfahrungen bezeichnen sich plötzlich als trans. Die „soziale Transition“ – also die Veränderung des sozialen Auftretens – erfolgt rasch, häufig initiiert über Schule oder Freundeskreis. Eltern erfahren davon zu spät – oder gar nicht. Was folgt, ist nicht etwa professionelle Begleitung, sondern ein Abrutschen in vorgegebene Abläufe. Und wer auf die Bremse steigt, wird zum Problem.

Das erzählen auch Anna und Franz (alle Namen im Text geändert; Anm. d. Red.). Sie sind eines der Elternpaare, das nun das Schweigen bricht. Ihr Sohn, 16 Jahre alt, kam eines Tages von der Schule nach Hause, setzte sich an den Mittagstisch – und erklärte: „Ich bin trans.“ Keine vorherigen Signale, keine Gespräche zu dem Thema. Eine WhatsApp-Nachricht, die er stolz seiner Mutter zeigte. Sie war an die Klassengruppe gegangen, samt neuem Namen. Drei positive Reaktionen. Für ihn reichte das.

Anna war irritiert, aber bemüht, ruhig zu bleiben. Sie fragte nach Erklärungen, nach Erlebnissen aus der Vergangenheit, die den Wunsch verständlich machen würden. Doch ihr Sohn hatte keine. Stattdessen verlangte er Hormone, Operationen – sofort. Und erzählte von einem Freund, der Thomas gewesen war und jetzt Tamara sei. Für Anna war klar: Das kam nicht aus ihm selbst. Ihr Sohn war ein hochsensibler Bub, klug, introvertiert, sozial isoliert – mit diagnostizierten psychischen Belastungen, darunter Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, autistische Züge. Seit Längerem war er in therapeutischer Behandlung.

Doch davon wollte niemand mehr etwas wissen. Die Schule hatte längst begonnen, ihn mit dem neuen Namen zu führen – ohne Wissen oder Zustimmung der Eltern. „Der Klassenvorstand war verärgert, dass wir noch keinen Termin in der Klinik hatten“, erinnert sich Anna. „Für die Schule war das alles schon entschieden.“ Die Situation eskalierte weiter, als Anna und Franz erfuhren, dass ihr Sohn sich illegal Hormone aus dem Internet bestellt und eingenommen hatte. Die Reaktion der Schule? Schweigen – und Druck, die medizinische Transition endlich in die Wege zu leiten.

Heute haben Anna und Franz keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn. Mit der Volljährigkeit änderte er seinen Personenstand, Vor- und Nachnamen – von all dem erfuhren die Eltern erst, als eine neue E-Card per Post ankam. Wenige Tage später verließ er das Elternhaus, abgeholt von zwei älteren Personen, und ging ins Ausland. Seitdem haben die Eltern ihn nicht mehr gesehen. Nachrichten bleiben unbeantwortet. Anna und Franz vermuten, dass er sich in Online-Communities verlor, wo er vermeintliche Freunde gefunden hat. „Das ist jetzt über vier Jahre her“, sagt Franz, „aber wir schreiben ihm trotzdem regelmäßig. Wir wären für ihn da, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind.“ Und Anna ergänzt: „Ich glaube, wir hätten ihn auch verloren, wenn wir ihn bestätigt hätten. Da waren andere aus diesen Kreisen stärker als wir.“

Ein Hilferuf, verkleidet als Identität

Noch früher begann die Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentität bei Nicole und ihrer Tochter. Als Nicole den handgeschriebenen Brief fand, war ihre Tochter gerade elf Jahre alt. Sie hatte sich schon zuvor verändert, war stiller geworden, in sich gekehrt. Es war eine schwierige Zeit: ein Wohnungswechsel, ein neuer Partner an der Seite der Mutter, eine Schwangerschaft. Dazu kam die beginnende Anorexie des Mädchens, die später auch ärztlich diagnostiziert wurde. Der Brief war kurz, beinahe technisch. „Ich bin ein Junge. Du wirst das nicht verstehen. Hier ist ein YouTube-Link.“ Nicole hat den Link nie angesehen. Für sie war sofort klar: „Da geht es um etwas anderes. Es war ein Hilferuf, verkleidet als Identität.“

Nicole versuchte das Gespräch zu suchen, vorsichtig, tastend. Doch sie wurde schnell zur Randfigur. In der Schule hatte man die neue Identität bereits akzeptiert. Die Lehrerin meldete sich – nicht, um zu beraten, sondern um mitzuteilen, dass die Tochter nun unter männlichem Namen geführt werde. Nicole war irritiert, aber nicht grundsätzlich ablehnend. Sie versuchte zu verstehen, doch mit ihren Fragen stieß sie schnell an Grenzen.

„Ich hatte das Gefühl, niemand wollte wissen, wie es ihr wirklich geht. Nur, wie man ihren Wunsch schnellstmöglich umsetzt.“ Als Nicole zögerte, als sie nicht affirmierte, griff das Jugendamt ein. Kurz darauf kam der gerichtliche Beschluss. „Mir wurde die Obsorge entzogen – weil ich Fragen gestellt habe.“ Die Tochter lebt seither nicht mehr bei ihr. Mittlerweile ist sie volljährig und hat „desistet“, ist also davon abgegangen, sich als trans zu bezeichnen.

Später, in einem ruhigen Moment im Café, sagte sie zu ihrer Mutter: „Mama, ich muss dir was sagen. Weißt du, ich bin dir so dankbar, dass du nicht zugelassen hast, dass sie mir Hormone geben, weil ich habe mich damals so schlecht gefühlt.“ Nicole hat das erleichtert und tief berührt: „Ich hätte nie gedacht, dass sie sich bedankt bei mir. Ich habe gehofft, dass sie mir verzeiht – aber sie hat sich bedankt. Dafür, dass ich im Weg gestanden bin.“

Endlose Stunden auf TikTok

Auch bei Sabine und Georg begann es mit einem Brief, wenige Tage vor Schulbeginn. Ihre 15-jährige Tochter schrieb, sie sei trans. Ein neuer Name, ein neues Leben – jetzt, sofort. Es war keine Einladung zum Gespräch. Es war eine Mitteilung. Sabine war alarmiert. Ihre Tochter hatte sich in den Monaten davor stark verändert: Sie zog sich zurück, verlor das Interesse an Aktivitäten, die sie früher geliebt hatte. Stattdessen: endlose Stunden auf TikTok, neue Freundschaften – darunter ein Mädchen, das sich bereits operativ hatte behandeln lassen. „Plötzlich hatte sie eine Geschichte, in die sie sich einfügen konnte“, sagt Georg. Sie wechselte die Schule, der neue Name wurde übernommen. Auch hier keine Rücksprache. „Es hieß: Das Kind ist 14, das kann selbst entscheiden.“

Die Eltern suchten Hilfe, fanden aber nur Affirmation. „Die Therapeutin meinte, wir sollen ein Stück mitgehen. Einfach, um sie nicht zu verlieren.“ Doch Sabine hatte das Gefühl, dass sie ihre Tochter gerade deshalb verlor: weil niemand hinterfragte, was da eigentlich passierte. Der Wunsch der Tochter wurde zur unumstößlichen Wahrheit erklärt – und jeder Widerstand dagegen galt als übergriffig. Später, nach der rechtlichen Personenstandsänderung, folgte der amtliche Bescheid: Einberufung. Ihre Tochter, nun offiziell männlich, sollte zur Musterung. Der Staat hatte entschieden, wer sie ist. Und es war nicht mehr die Tochter, mit der Sabine und Georg groß geworden waren.

Systemisches Versagen

Drei Jugendliche, drei Familien, drei verschiedene Ausgangslagen – und dennoch eine deutliche Gemeinsamkeit: Die Eltern standen am Rand, während ein ganzer Apparat in Bewegung geriet. Schulen, Therapeuten, Beratungsstellen, Kliniken – sie alle bestätigten, was Jugendliche in einer Phase massiver Umbrüche über sich selbst erklärten.

Was alle Eltern rückblickend beschreiben, ist ein Gefühl der Ohnmacht. „Es war, als würde sich ein Zug in Bewegung setzen, und wir saßen plötzlich drin – ob wir wollten oder nicht“, sagt Franz. Sabine nennt es ein „Muster“, das sich schnell verfestigte: „Sie hat Druck gemacht, ich habe gebremst – und plötzlich galt das als aggressiv.“ Psychische Vorerkrankungen, soziale Isolation, familiäre Belastungen – all das wurde nicht tiefergehend analysiert, sondern schnell in den Hintergrund geschoben.

Die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Bettina Reiter bestätigt diesen Eindruck. Sie spricht von „zurückgenommenen, disziplinierten Erzählungen der Eltern“, in denen Jahre des Chaos spürbar sind – „aber auch die Angst, überhaupt alles zu sagen, was sie erlebt haben.“ Reiter sieht ein strukturelles Problem: „Keine dieser drei Jugendlichen wurde in ihrer konkreten Lage betrachtet. Es wurde ein Raster drübergelegt.“ Was das war? „Eine Ideologie.“

Der Vorwurf: Der therapeutische und medizinische Bereich arbeite nicht mehr abwägend, sondern affirmativ – und das gegenüber Minderjährigen in instabilen Lebensphasen. „Wir haben voreingenommene Versorgungsdienste, die ihrem Auftrag nicht gerecht werden und Eltern in die Defensive drängen. Die nicht mehr prüfen, sondern glauben“, so Reiter. Ihr Appell ist deutlich: „Was hier fehlt, ist ein differenzierter, diagnostisch fundierter Blick auf individuelle Lebenslagen – nicht ein Bestätigen auf Zuruf.“

Eltern suchten Räume

Auch Elfriede Rometsch, Obfrau der Europäischen Gesellschaft für Geschlechtergerechtigkeit Österreich (EGGÖ), verweist auf diese Schieflage. Sie beschreibt die Gründung des Vereins als Reaktion auf ein gesellschaftspolitisches Klima, in dem Kritik an der Idee beliebiger Geschlechtsidentitäten kaum mehr möglich ist. „Wir fragen uns: Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn man Kindern sagt, sie können ihr Geschlecht frei wählen – und wenn jede elterliche Begleitung als Gefahr gewertet wird?“ Dass die Elterninitiative ROGD Österreich über diesen Verein zusammengefunden hat, ist kein Zufall. Eltern suchten Räume, in denen sie ernst genommen werden – ohne in die Nähe von Extremismus gerückt zu werden.

Kurt Krickler, Veteran der österreichischen Lesben- und Schwulenbewegung, ergänzt einen historischen Blick: „Es war ein langer Kampf, dass Homosexualität nicht mehr pathologisiert wird. Jetzt erleben wir umgekehrt, dass Kinder, die nicht geschlechtstypisch sind, sofort als etwas anderes gelten sollen. Das ist jetzt gleich eine neue Identität, medizinisch, juristisch und sozial.“ Krickler warnt vor einem Rückfall in eine rigide Geschlechterordnung – nur unter neuem Vorzeichen.

Politik im Rückwärtsgang

Die naheliegende Frage drängt sich auf: Wo bleibt die Politik? Die betroffenen Eltern haben keine Lobby. Ihre Kinder sind zu jung, um selbst verbindliche Entscheidungen zu treffen – und zu alt, als dass man sie einfach ignorieren dürfte. In diesem Vakuum entscheiden heute Beratungsstellen, Schulen, Therapeutinnen und Therapeuten und manchmal sogar Gerichte über das, was oft irreversible Schritte sind.

Es gibt keine Vorgaben zur diagnostischen Abklärung, keine staatlich geförderten neutralen Beratungsangebote für Familien, keine klare rechtliche Schranke, die medizinische Eingriffe an die Volljährigkeit bindet. Stattdessen müssen Eltern gegen ihre eigenen Kinder argumentieren – oft unter Zeitdruck, oft isoliert, oft diffamiert.

Dabei wäre es simpel: Ein rechtlicher Rahmen, der auf Volljährigkeit und das Sterilisierungsverbot unter 25 Jahren abstellt. Eine politische Linie, die Kindern Schutz bietet – nicht Bestätigung um jeden Preis. Und ein Gesundheits- und Bildungswesen, das sich auf Evidenz stützt, nicht auf Ideologie. Was heute als Fortschritt verkauft wird, ist ein Rückzug aus der Verantwortung. Für Kinder, für Familien – und für eine Gesellschaft, die vergessen hat, was Fürsorge eigentlich bedeutet.

Hier finden Sie den Podcast auf Spotify.