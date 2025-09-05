- Cicero Podcast Gesellschaft: „Der Transhumanismus träumt von einer sinnentleerten Welt“
Transhumanisten sind davon überzeugt, dass Menschen schon bald mit Maschinen verschmelzen werden. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert erklärt im Cicero Podcast Gesellschaft die Grundlagen und Folgen eines gefährlichen Menschenbildes.
Die Vordenker des Transhumanismus träumen von einer Welt, in der Mensch und Maschine miteinander verschmelzen und Leiden der Vergangenheit angehören. Selbst der Tod soll in der Vorstellung manch eines transhumanistischen Vordenkers abgeschafft werden.
Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, beleuchtet im Gespräch mit dem renommierten Innsbrucker Neuroimmunologen Christian Schubert die Risiken und Grenzen dieser Zukunftsphantasie, die sich nach Meinung Schuberts bis in die moderne Maschinenmedizin hineingefressen habe. „Diese ganzen technischen Erneuerungen und sogenannten Fortschritte sind nur in einer bestimmten Dimensionalität weiter“, ist Schubert überzeugt. Das Leben selbst aber sei wesentlich komplexer und passe daher nicht in technologisch generierte Modelle.
Das Gespräch wurde am 04. September 2025 aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.
Mehr Podcast-Episoden:
- Tim Raue: „Die Küche ist Diktatur“
- Volker Boehme-Neßler: „Das ist ein Zivilisationsbruch“
- Nicole Grünewald: „Die Politik wird zum Risiko für unsere Wirtschaft“
- Andrej Hermlin: „Vieles erinnert mich an die DDR-Spätphase“
- Alexander Teske: „Wir brauchen keine Tagesschau, die erziehen will“
- Ahmad Mansour: Aschaffenburg: „Ich verspüre eine unglaubliche Wut auf die Politik“
- Volker Boehme-Neßler: „Die Meinungsfreiheit stirbt in Deutschland zentimeterweise“
- Jörg-Heiner Möller: „Wehe dem, der über Impfschäden spricht“
- Hamed Abdel-Samad: „Selbst Politiker merken, es ist zu spät“
- Svenja Flaßpöhler: „Ich will auf keinen Fall feige sein“