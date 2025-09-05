Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Die Vordenker des Transhumanismus träumen von einer Welt, in der Mensch und Maschine miteinander verschmelzen und Leiden der Vergangenheit angehören. Selbst der Tod soll in der Vorstellung manch eines transhumanistischen Vordenkers abgeschafft werden.

Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, beleuchtet im Gespräch mit dem renommierten Innsbrucker Neuroimmunologen Christian Schubert die Risiken und Grenzen dieser Zukunftsphantasie, die sich nach Meinung Schuberts bis in die moderne Maschinenmedizin hineingefressen habe. „Diese ganzen technischen Erneuerungen und sogenannten Fortschritte sind nur in einer bestimmten Dimensionalität weiter“, ist Schubert überzeugt. Das Leben selbst aber sei wesentlich komplexer und passe daher nicht in technologisch generierte Modelle.

Das Gespräch wurde am 04. September 2025 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 04. September 2025 aufgezeichnet.



