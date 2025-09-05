Christian Schubert
Christian Schubert im Gespräch mit Ralf Hanselle Cicero Podcast Gesellschaft: „Der Transhumanismus träumt von einer sinnentleerten Welt“

Transhumanisten sind davon überzeugt, dass Menschen schon bald mit Maschinen verschmelzen werden. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert erklärt im Cicero Podcast Gesellschaft die Grundlagen und Folgen eines gefährlichen Menschenbildes.

VON RALF HANSELLE am 5. September 2025 2 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Die Vordenker des Transhumanismus träumen von einer Welt, in der Mensch und Maschine miteinander verschmelzen und Leiden der Vergangenheit angehören. Selbst der Tod soll in der Vorstellung manch eines transhumanistischen Vordenkers abgeschafft werden. 

Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, beleuchtet im Gespräch mit dem renommierten Innsbrucker Neuroimmunologen Christian Schubert die Risiken und Grenzen dieser Zukunftsphantasie, die sich nach Meinung Schuberts bis in die moderne Maschinenmedizin hineingefressen habe. „Diese ganzen technischen Erneuerungen und sogenannten Fortschritte sind nur in einer bestimmten Dimensionalität weiter“, ist Schubert überzeugt. Das Leben selbst aber sei wesentlich komplexer und passe daher nicht in technologisch generierte Modelle.

Das Gespräch wurde am 04. September 2025 aufgezeichnet. 

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


