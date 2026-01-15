- Warum die Panik über das Ende des Kinos zu spät kommt
Die mögliche Übernahme von Warner durch Netflix entfacht eine alte Debatte neu: Stirbt das Kino am Streaming? Oder ist Streaming weniger Ursache als Ausdruck eines bereits vollzogenen Wandels, der sich durch nostalgische Kinoverklärung auch nicht aufhalten lässt?
Aufgrund von Meldungen wie jener, dass Netflix trotz mehrfacher Gegenangebote des Konkurrenten Paramount nach wie vor bessere Karten für die Übernahme des Entertainmentkonzerns Warner hat, kocht in jüngster Zeit eine eigentlich alte Sorge erneut hoch: Das Kino als kultureller Raum könnte vor seinem Ende stehen.
