Transformation in der Filmindustrie - Warum die Panik über das Ende des Kinos zu spät kommt

Die mögliche Übernahme von Warner durch Netflix entfacht eine alte Debatte neu: Stirbt das Kino am Streaming? Oder ist Streaming weniger Ursache als Ausdruck eines bereits vollzogenen Wandels, der sich durch nostalgische Kinoverklärung auch nicht aufhalten lässt?