Transatlantische Beziehungen - Die Machtverhältnisse sind klar, doch Europa verharrt im Obama-Zeitalter

Die politische Klasse Europas fühlt sich den US-Demokraten näher als den US-Republikanern. Doch sie muss ihren Frieden damit machen, dass ihre bevorzugten Gesprächspartner auf absehbare Zeit keine reale Machtperspektive haben.