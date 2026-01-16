- Die Machtverhältnisse sind klar, doch Europa verharrt im Obama-Zeitalter
Die politische Klasse Europas fühlt sich den US-Demokraten näher als den US-Republikanern. Doch sie muss ihren Frieden damit machen, dass ihre bevorzugten Gesprächspartner auf absehbare Zeit keine reale Machtperspektive haben.
Europa projiziert in die US-Demokraten ein vertrautes Selbstbild: vernünftig, aufgeklärt, regelbasiert. Die US-Republikaner hingegen stoßen schon seit der Bush-Ära auf kulturelle Aversion – am deutlichsten aufgrund ihrer religiös und verfassungsrechtlich begründeten Positionen zu Abtreibung und Waffenrecht, die in Europa weniger als politische Streitfragen denn als zivilisatorische Baustellen gelesen werden.
