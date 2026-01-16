Trump-Administration
Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio bei einem Treffen mit Präsident Donald Trump / picture alliance / Photoshot | -

Transatlantische Beziehungen Die Machtverhältnisse sind klar, doch Europa verharrt im Obama-Zeitalter

Die politische Klasse Europas fühlt sich den US-Demokraten näher als den US-Republikanern. Doch sie muss ihren Frieden damit machen, dass ihre bevorzugten Gesprächspartner auf absehbare Zeit keine reale Machtperspektive haben.

VON SHANTANU PATNI am 16. Januar 2026 6 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

So erreichen Sie Shantanu Patni:

Zur Artikelübersicht

Europa projiziert in die US-Demokraten ein vertrautes Selbstbild: vernünftig, aufgeklärt, regelbasiert. Die US-Republikaner hingegen stoßen schon seit der Bush-Ära auf kulturelle Aversion – am deutlichsten aufgrund ihrer religiös und verfassungsrechtlich begründeten Positionen zu Abtreibung und Waffenrecht, die in Europa weniger als politische Streitfragen denn als zivilisatorische Baustellen gelesen werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.