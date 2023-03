Noch trösten sich die Ampel-Politiker allerdings mit der bedingungslosen Unterstützung, die sie, wenn schon nicht in der Bevölkerung, so immerhin von ARD und ZDF unverändert genießen, weil deren Freiheitsbegriff inzwischen ebenfalls heillos entgleist ist. In den vergangenen 14 Tagen wurde das so klar wie selten zuvor: Hetze, Häme und Hass in den Sendereihen „Kontraste“ (rbb) und „Magazin Royale“ (ZDF) blieben nicht nur ungeachtet zahlloser Programmbeschwerden wütender Frauen von den zuständigen Aufsichtsorganen zum x-ten Male unbeanstandet und online weiter verfügbar – sie wurden sogar ausdrücklich erneut belobigt und zur Krönung dieser Ereigniskette mit Grimme-Preisen bedacht, die im April feierlich überreicht werden sollen.