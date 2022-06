Außerdem begrüßte er Joe Biden, Emmanuel Macron und andere Gäste explizit in Bayern, nicht in Deutschland, und lobte bei der Gelegenheit das bayerisch-amerikanische Verhältnis, also nicht etwa das deutsch-amerikanische, was vor dem Hintergrund, dass der offizielle Gastgeber Bundesrepublik Deutschland heißt, ein bisschen seltsam wirken mag. Doch weil das für den CSU-Chef noch nicht genug bayerischer G7-Gipfel war, ließ er obendrein ein Empfangskomitee in Tracht auflaufen. Gerade so, als handle es sich bei G7 eigentlich um G8 – mit Bayern als oberstem Gastgeber und Königreich in den Grenzen von anno dazumal.