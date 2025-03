Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Lügen ist ein Menschenrecht, schreibt Alexander Grau in seiner Cicero-Kolumne. Vor Gericht haben Angeklagte in einem freiheitlichen Rechtsstaat in der Tat das Recht zu lügen, denn sie können nicht verpflichtet werden, sich selbst anzuklagen. Das würde den Menschenrechten widersprechen. Es gibt ein Recht auf Selbstbetrug, aber dennoch bleibt es Betrug. Denn das Bestreben des Gerichts besteht fort, die Wahrheit über die Tat herauszufinden, um Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben. Ohne Wahrheit keine Gerechtigkeit.

Keinesfalls ist es die Wahrheit, die einengt, sondern allein „die Wahrheit wird euch frei machen“, wie Paulus an die jungen christlichen Gemeinden schreibt. Alles andere ist totalitär. Doch ist die Wahrheit kein christliches oder biblisches Konzept, vielmehr ist es das Konzept der westlichen Zivilisation, welches sich von der Antike bis hin zur Aufklärung entwickelt, verfestigt hat und fortschreibt. Wahrheit ist eine Sehnsucht und eine Verpflichtung.

Nur wenn es Wahrheit gibt, können unschuldig Beschuldigte wirklich wieder Freiheit erlangen. Nur wenn es Wahrheit gibt, können Unterdrückte oder Benachteiligte sich emanzipieren, Sklaven befreit und Gleichberechtigung der Geschlechter erkämpft werden. Nur wenn es Wahrheit gibt, gibt es menschlichen und technischen Fortschritt. Und vor allem: Nur wenn es Wahrheit gibt, kann es das existentielle und lebensnotwendige Ringen und Suchen des Menschen aus Skepsis, Widerspruch und Kritik überhaupt erst geben.

Es ist vielmehr auch der Relativismus des post-aufklärerischen Konstruktivismus und Poststrukturalismus, der an bestimmten Stellen die Rückkehr des Terrors in die Welt möglich gemacht hat. Es sind die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die den Menschen Lügen verordnet haben. Die Wahrheit musste erst wieder erkämpft werden, gegen die Nazis, gegen die Kommunisten, gegen alle totalitären Herrscher, die nur in ihrer Ideologie mit ihrer brutalen Allmacht über wahr und falsch ihre Herrschaft begründen konnten.

Es wäre trügerisch, die Freiheit gegen die Wahrheit auszuspielen

Nun gibt es einen merkwürdigen Reflex, gegen neue linke und rechte Ideologien sich in der Weise zu wehren, dass Freiheit und Menschenrecht erkämpft werden sollen als Kampf gegen einen vermeintlich gefährlichen Wahrheitsanspruch. Wer vom Kampf gegen Fake News redet, wird schnell verdächtigt, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Es mag gewiss diesen Gesinnungsterror geben und Sprachpolizisten, die missliebige Meinungen aussortieren wollen. Faktencheckern geht es oft nicht um die Wahrheit, sondern um die Durchsetzung ihrer eigenen Anschauungen. Gleichwohl grassiert auch bei uns mitunter ein Furor der Unwahrheit, der gemeinten oder gefühlten „Wahrheit“. Demgegenüber ist Widerstand legitim. „Anything goes“ ist nicht die Freiheit des Grundgesetzes. Meinungsfreiheit ist keine Freiheit, die es möglich macht, sich Wahrheit selbst zu schaffen und für absolut zu erklären. Das gilt für den Staat, aber auch für alle anderen.

Die Wahrheit darf als Maßstab nicht aufgegeben werden, auch wenn es um den legitimen und demokratisch notwendigen Kampf zwischen politischen Gruppen geht. Es wäre trügerisch, die Freiheit gegen die Wahrheit auszuspielen. Denn wer gegen den Neo-Moralismus, gegen die Woke-Ideologie zu Felde ziehen will, kann doch nicht erklären, jeder dürfe alles sagen, die Lüge sei ein Menschenrecht. Das ist ja gerade erst das Einfallstor für die ideologischen Relativisten, die sich hunderte Geschlechtsidentitäten ausdenken, Opferprivilegien erfinden und Empfindungen als Selbstbestimmung dogmatisieren – aus dem postulierten Geist der Freiheit heraus.

Diese Traumvorstellung, dass ein Maximum an Individualität und Individualismus auch zu einem Maximum an Freiheit führen würde, dass also jeder sich seine „Wahrheit“ erfinden dürfe und dann allen geholfen wäre, ist die trügerische Illusion einer nihilistischen Weltsicht, die gerade dem Terror und dem Totalitarismus die Leerstelle schafft, die er zu schließen vorgibt.

Wenn Lüge ein Menschenrecht wäre, dann ist ein Zusammenleben zwischen Menschen nicht mehr möglich

Es gibt nur zwei biologische Geschlechter, dies ist eine wissenschaftlich verbreitete Wahrheit, die zwar immer wieder auch kritisiert werden darf, die aber nicht dadurch unwahr wird, dass es Abweichungen, Empfindungen und Abnormalitäten oder auch nur unterschiedliche wissenschaftliche Studien gibt. Wer die Wahrheit als Idee abschafft, schafft also gerade erst selbst eine verdrehte neue „Wokeness“, die doch im Kern besiegt werden sollte. Die Anti-Wokeness wird ihren Gegnern zu ähnlich und schlägt selbst ins Totalitäre, wenn sie nun selbst die Wahrheit beansprucht oder negiert, was auf dasselbe hinausläuft. Trump liefert täglich Beispiele dafür.

Die moderne Philosophie hat die Relativität menschlicher Erkenntnisgewinnung auf vielschichtige Weise ergründet; individuelle Sichtweisen, kulturelle Prägungen, Machtstrukturen und Interessenlagen beeinflussen unsere Weltdeutung. Respekt vor und Wertschätzung von Emotionalität, Empfindung und Verhalten jedes Einzelnen, seiner menschenrechtlich garantierten freien Entfaltung, ist eine Errungenschaft der Menschheit. Doch die Aufklärung, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, würde ad absurdum geführt, wenn eben die Unmündigkeit negiert, den Ausgang nicht mehr als sinnvoll erachtet würde und man somit bei der Selbstvergötterung verharrte.

Nur wenn der Mensch die Suche nach Wahrheit, das bedeutet einen Fixpunkt außerhalb seines eigenen Horizonts, weiterhin anstrebt, als erstrebenswert ansieht und grundsätzlich als sinnvoll verinnerlicht, wird er über sich selbst hinauswachsen können. Sonst verkrümmt er sich in die eigene Selbstschau, und letztlich wird ihm jeder Mitmensch zum Konkurrenten oder sogar zum Feind – oder zum Nullum. Nur die Suche nach Wahrheit ist ein Konzept, das aus der Selbstzerstörung des Menschen hinausführt und das ein Gegengift ist gegen alle totalitären und identitären Erlösungsversprechen, von links oder rechts, religiösen oder nicht-religösen Ursprungs, oder eben auch einer politischen Idee.

Schließlich gibt es noch den moralischen, also zwischenmenschlichen Aspekt. Wenn Lüge ein Menschenrecht wäre, dann ist ein Zusammenleben zwischen Menschen im Kleinen wie im Großen nicht mehr möglich, dann ist Betrug und Selbstbetrug das Grab, das sich die Menschen selbst schaufeln. Christlich gesprochen ist Lügen eine Todsünde, nicht weil es irgendeinem Gott oder auch Mitmenschen stören würde, wenn gelogen wird, das vielleicht auch, aber vor allem weil es allein die Unwahrheit ist, mit dem sich jeder Mensch selbst töten und die Menschheit sich vernichten kann.