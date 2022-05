Es ist eine der populärsten Eröffnungssequenzen der Kinogeschichte: Ein synthetischer Rhythmus setzt ein. Das Paramount-Logo erscheint. Ein Glockenschlag ertönt. Dann wird die Leinwand schwarz. Der Paramount-Schriftzug wird eingeblendet, die Namen der Produzenten, des Regisseurs, des Hauptdarstellers, der Hauptdarstellerin, schließlich eine Tafel. Sie informiert, dass am 3. März 1969 die US-Navy für ihre besten Piloten eine Eliteschule gegründet hat. „Today, the Navy calls it Fighter Weapons School. The flyers call it: Top Gun.“ Was für eine Titelsequenz!

Danach sieht man, wie Männer auf einem Flugzeugträger Kampfflugzeuge einweisen, Jets in ihre Startposition rollen, den Schlitten der Dampfkatapulte einhaken und Gasstrahlabweiser im Sonnenaufgang aus dem Startdeck klappen. Und als dann bei Minute 02:39 eine Maschine Vollschub gibt und die Triebwerke aufheulen, setzt Kenny Loggins „Danger Zone“ ein. Eine Pathosformel des Genre-Kinos reiht sich hier leichthändig an die andere. Schwer, sich dem zu entziehen.