Ganz ehrlich: Meat Loaf war mir immer sehr fremd. Mit seiner Musik konnte ich nie etwas anfangen. Und seine äußere Erscheinung war weiß Gott nicht das, was ich mir als Jugendlicher Anfang/Mitte der 80er Jahre unter „cool“ vorstellte. Meat Loaf, das war für mich Musik für die Dorfjugend, die sich nachmittags an der einzigen Bushaltestelle weit und breit herumlangweilte. Musik für Jugendliche mit Vokuhila-Frisuren, ärmellosen T-Shirts und Mofas. Verschwitzter Kitsch für Fußballstadien: Music for the Masses. Da warf ich doch lieber S.P.K.s „Auto-Da-Fé“ auf den Plattenteller. Die zitierten Jean Baudrillard und veröffentlichten bei Walter-Ulbricht-Schallfolien in Hamburg. Distinktionsmerkmal für semiintellektuelle Schnösel inklusive.

Nein, mit Baudrillards Theorie des Simulakrums hatte Meat Loaf, geborener Marvin Lee Aday, nun wirklich nichts am Hut. Meat Loaf, das war schweißtriefende Authentizität, vollschlanke Körperlichkeit und röhrende Präsenz. Wenn Meat Loaf bei seinen Konzerten am Rande der physischen Erschöpfung und mit von Schweiß verklebtem schütterem Haar alles gab, dann waren das Momente von großer Unmittelbarkeit.