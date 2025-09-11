„When you stop arguing, bad things gonna happen“, sagte Charlie Kirk immer wieder. In unterschiedlichen Varianten. Und meist dann, wenn er gefragt wurde, warum er tut, was er tut. Für einen Autor der Zeit, der auch für die taz schreibt, war Kirk deshalb – und weil er stand, wofür er stand – ein rechter Ideologe, „der Amerikas Jugend radikalisiert“. Das schrieb dieser Autor im Juli dieses Jahres. Für diejenigen aber, die es ernstmeinen mit dem politischen Diskurs, der auch mal knackig und kompromisslos sein darf, machte Kirk vieles richtig.

Der Gründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA sagte öffentlich seine Meinung – nicht nur irgendwelche Standpunkte, sondern eine echte Meinung mit echten Argumenten – und lud seine politischen Gegner ein, zu widersprechen. Solche Debatten fanden meist auf einem amerikanischen Uni-Campus statt, wo er auch Studenten, die nicht seiner Meinung waren, die Möglichkeit bot, ans Mikrofon zu treten und mit ihren Gegenargumenten ein Millionenpublikum zu erreichen. Auf Instagram folgen Kirk fast neun Millionen Menschen, über sieben Millionen auf Tiktok und über vier Millionen auf Youtube.

Brückenbauender Radikaler

Charlie Kirk, geboren 1993 in Illinois, unterstützte Donald Trump bei dessen Wahlkampf. Er stritt für christliche Werte als Teil der nationalen Identität der Vereinigten Staaten, für offene Märkte, für das Existenz- und Verteidigungsrecht Israels und gegen jene ideologischen Muster, die sich hinter dem Kürzel LGBTQ eben auch verbergen. Insbesondere, was das Thema Trans bei Kindern angeht. Kirk legte sich zudem mit „Black Lives Matter“ an, mit Wokisten im allgemeinen und mit dem, was konservative Amerikaner unter „Mainstream Media“ verstehen. Einer seiner letzten Posts auf X lautete:

„Wir wurden von Lügnern und Betrügern in den Medien propagandistisch beeinflusst, zu glauben, dass Amerika ein bösartiges, rassistisches Land ist und dass es ständig zu wahllosen Angriffen von Weißen auf Schwarze kommt. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Angriffe von Schwarzen auf Weiße kommen dreimal häufiger vor als Verbrechen von Weißen an Schwarzen, obwohl Schwarze nur 13 % der Bevölkerung ausmachen. Warum sagen die Medien nicht einfach die Wahrheit? Warum lügen sie, wenn diese Lügen zum Tod unschuldiger Menschen führen?“

Noch mehr als für Vorstöße wie diesen, solche der Marke „Kommando Attacke“, war Kirk aber bekannt für seine große Freude an der Rede- und Meinungsfreiheit. Das gefiel nicht jedem. Vor allem Amerikas Linksaußen nicht, wozu längst auch Teile der Demokraten zählen. Linksaußen gefiel nicht, dass Kirks konservative Ideen ein Millionenpublikum erreichen. Wohl dem irren Glauben anheimgefallen, „falsche Ideen“ könnten wie ein Virus von Kirk auf die Jugend überspringen. Dabei ging es auch Kirk immer um das bessere Argument. Und zu groß war wohl auch die Wut darüber, dass Kirk intellektuell fähig war, jene Dogmen, die sich die Linke selbst gegeben hat, auf einem hohen Niveau zu zertrümmern.

Und ja, Charlie Kirk war in mancher Hinsicht ein Radikaler, aber eben auch ein Brückenbauer. Ein radikaler Brückenbauer, wenn man so will. Oder auch ein brückenbauender Radikaler. Nicht derart, dass er Kompromisse gesucht hätte, wo offenkundig keine möglich waren, sondern nur Unterwerfung gewesen wäre. Oder derart, dass er sich mit seinen Überzeugungen zurückgehalten hätte, um bloß niemanden „zu verletzen“. Sondern derart, dass er sich vor Konflikten nicht versteckte, sie mehr noch provozierte. Wahrscheinlich, weil auch er wusste, dass sich der Kulturkampf nicht von alleine erledigt.

Keine Angst vor einer Kugel

„We must pick up the baton where Charlie left it, fighting for the things he believed in so passionately. And we must fight for a better America – an America where good people can speak truth and debate passionately without fear of a bullet“, schrieb Kirks Weggefährte Ben Shapiro in Reaktion auf Kirks Tod auf X. Zu deutsch: „Wir müssen den Staffelstab dort aufnehmen, wo Charlie ihn hingelegt hat, und für die Dinge kämpfen, an die er so leidenschaftlich geglaubt hat. Und wir müssen für ein besseres Amerika kämpfen – ein Amerika, in dem gute Menschen die Wahrheit sagen und leidenschaftlich diskutieren können, ohne Angst vor einer Kugel zu haben.“

Man beachte, dass Shapiro nicht von Konservativen schreibt, die ihre Meinung ohne Angst artikulieren sollten, sondern von „guten Menschen“. Was – so die Interpretation des Autors dieser Zeilen – alle miteinschließen dürfte, die an die intellektuelle Kraft des Arguments glauben. Im Unterschied zur zerstörerischen Kraft einer Kugel. Doch eine solche traf Charlie Kirk vor wenigen Stunden während einer Veranstaltung auf einem Uni-Campus in Utah am Hals. Später erlag er seinen schweren Verletzungen.

Kirks Tod ist eine doppelte Warnung

Alles deutet auf ein Attentat hin. Von einem solchen sprechen auch die Behörden in Utah. Und Millionen Außenstehende fragen sich jetzt, was zur Hölle eigentlich schiefläuft in einer Gesellschaft, in der Familienväter ermordet werden, weil sie eine (kontroverse) Meinung haben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Manche Linke freuen sich über Kirks Tod, in den USA und hierzulande. Mal ganz direkt, mal feige versteckt hinter einem dummen Witz. Die üblichen Verdächtigen in ihrer Wohlstandsverwahrlosung eben – und ohne die sittliche Reife, die große Tragik für das große Ganze zu sehen; für den demokratischen Streit.

Unabhängig davon, ob wir mit Charlie Kirk inhaltlich übereinstimmten, sollte sein Tod uns daher eine doppelte Warnung sein. Erstens und in seinen Worten: „When you stop arguing, bad things gonna happen.“ Aber auch zweitens und in den Worten des Autors dieser Zeilen: Eine demokratische Gesellschaft sollte diejenigen, die sich über den Tod eines Familienvaters freuen, weil sie seine Meinung nicht teilten, unbedingt im Auge behalten. Denn solche Leute sind an einem gewaltfreien Diskurs nicht interessiert. Anders als Charlie Kirk, der dafür mit seinem Leben bezahlte. Er starb am 10. September 2025 im amerikanischen Orem im Bundesstaat Utah. Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder.