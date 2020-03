Es waren Titel, hart, rebellisch, kompromisslos: „Verschwende Deine Jugend“, „Tanz den Mussolini“, „Ein bisschen Krieg“, „Alle gegen alle“. Ihre Ansage war überdeutlich: Hier waren welche, die wollten die Konfrontation. Solche Zeilen waren nichts weniger als eine Kriegserklärung: an biedere Sozialdemokraten mit ihren spießigen Träumen von einer 35-Stunden-Woche; an bräsige Christunionsbürger in ihrem Reihenhaus; und an die alternativen BiedermännerInnen in ihren Selbststrickpullis, die von Frieden und einer sauberen Umwelt phantasierten.

Nein, die beiden Jungs von der „Deutsch Amerikanischen Freundschaft“, kurz DAF, wollten keinen Frieden. DAF, das war der ausgestreckte Mittelfinger gegen alles, was angepasst, moralisch oder politisch korrekt war. DAF wollten nicht die Welt verbessern, sondern „Sex unter Wasser“ und ballerten ihren Hörern Textzeilen um die Ohren wie, „keiner macht’s wie du, wie Du, so traut sich’s keiner“.

Angewidert vom Kitsch

Gegründet wurde DAF 1978 in Wuppertal. 1981 schließlich hatte sich die reduzierte Stammformation gefunden: der in klassischer Musik ausgebildete Robert Görl und der Autodidakt Gabriel „Gabi“ Delgado-López, in Córdoba geboren, 1966 nach Deutschland gekommen und in den Sozialsiedlungen des Rheinlandes aufgewachsen.

Die späten 70er Jahre, das war, jenseits vom Mainstreampop und Mainstreamrock, zunächst Punk. Wer etwas auf sich hielt und angewidert war von „Imagine“, von Bee-Gees-Falsett, Genesis-Einfalt und Smokie-Kitsch, der wandte sich in dieser Zeit dem Punk zu – wobei Punk bald alles war, was nicht Mainstream war, sondern schräg und anders und einfach Underground.

Cool, anders, revolutionär und verstörend

Zentrum des Punk in den USA war das legendäre CBGB in New York. Das deutsche CBGB stand in Düsseldorf und hörte auf den heimeligen Namen Ratinger Hof. Dort trafen sich nicht nur die Studenten der nahen Kunstakademie, sondern auch die innovativste Musikszene Deutschlands. Unter dem Einfluss der Düsseldorfer Überväter von Kraftwerk wurde „der Hof“ auch zum Gärbecken der damals noch avantgardistischen elektronischen Musik – ideal für alle, die einen neuen Sound kreieren wollten: cool, anders, revolutionär und verstörend und weit weg von dem ewigen Mief von E-Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Sie hätten schon das Wort „Rock“ nicht ausstehen können, gab Gabi Delgado einmal zu Protokoll. Rock, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein verstaubter Sound von Leuten mit peinlichen Frisuren und uncoolem Look. Und auch der Punk-Rock von Sex Pistols war letztlich nur Rock. Delgado und Görl wollten etwas Neues, Härteres, Radikaleres: klare Beats, einfache Strukturen, unbedingte Tanzbarkeit. Dazu Texte, die nicht innerhalb des Erlaubten provozierten, indem sie mehr Frieden oder Gerechtigkeit fordern, sondern Texte gegen Moral an sich. DAF erlöste die Musik vom erhobenen Zeigefinger und allem Belehrenden. DAF, das war auf die Tanzfläche gehämmerte Nihilismus in Reinform. Was für eine Befreiung!

Maßlose Provokation

Zusammen mit den genialen Produzenten Conny Plank entwarfen Delgado und Görl einen unverwechselbaren Sound: präzise, unversöhnlich, monoton, brutal, jeder Beat ein Schlag, jede Melodiefolge aufgelöst in Rhythmus. Dazu bellte, kommandierte und dröhnte Delgado seine Texte: „Wir kennen ihn noch nicht, wir wollen in den Krieg, wir kennen ihn noch nicht“; „Kinder sind so grausam, Kinder brauchen Gold“; „Muskel, Kraft zu Kraft, Haut zu Haut, Sieg zu Sieg, Lust zu Lust“. Solche Sentenzen waren eine maßlose Provokation: für Linke, für Rechte, für Liberale, für Alternative, für Christen, Bürger, Aussteiger.

DAF, das war wie Nietzsche auf Speed oder Max Stirner auf Koks: die Infragestellung all dessen, worauf sich sonst alle Denkfaulen einigen können. Diese DAFsche Anti-Philosophie kulminierte in legendären Zeilen, der Hymne einer Generation: „Schön und jung und stark, nimm dir was du willst, tu was du willst, verschwende deine Jungend“. Nein, das war nicht nett, das war nicht sozial, das war nicht emphatisch oder gemeinnützig. Es war wahrhaftig.

Wir haben viel verloren

Ewigen Ruhm im Milieu der bestallten Bedenkenträger ernteten DAF jedoch mit den berüchtigten Zeilen: „Und tanz’ den Adolf Hitler, und tanz’ den Mussolini und jetzt den Jesus Christus“. Man muss nur darüber nachdenken, was heutzutage ein solcher Text auslösen würde, und einem wird klar, was ein freies Land diese brave, biedere Bundesrepublik 1981 war. Wir haben viel verloren. Und nun auch den Spiritus Rector bedingungsloser Libertinage: Am vergangenen Sonntag ist Gabriel Delgado-López überraschend in Portugal gestorben.