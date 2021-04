Das Lebensgefühl in Westeuropa in den 70er und 80er Jahren war Milvas großes Thema. In ihren Texten ging es um Emanzipation, um Unabhängigkeit, um Befreiung und innere Stärke. Doch eben nicht nur. Milva, das wird in Deutschland gerne übersehen, war auch immer eine immanent politische Sängerin. Ihr italienischer Beiname „La Rossa“ bezog sich eben nicht nur auf ihre Haarfarbe. Zeit ihres Lebens sah sie sich als Sozialistin. In Italien wurde sie in den 60er Jahren mit dem alten Partisanenstück „Bella Ciao“ bekannt. Sie sang zahlreiche Arbeiterlieder ein, zudem Songs von Hanns Eisler, von Berthold Brecht und Kurt Weill. 2006 bekam sie dafür das Bundesverdienstkreuz von Horst Köhler.