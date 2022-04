Tobias Haberl, geboren 1975 im Bayerischen Wald, hat Literaturwissenschaften in Würzburg und Großbritannien studiert. Er schreibt für das Süddeutsche Zeitung Magazin. Sein letztes Buch „Die große Entzauberung. Vom trügerischen Glück des heutigen Menschen“ wurde ein Bestseller. Er lebt in München. Jüngst erschien sein neues Buch: „Der gekränkte Mann. Verteidigung eines Auslaufmodells“, Piper Verlag, 256 Seiten, 22 Euro.

Herr Haberl, im Kern ist Ihre Botschaft: „Ich bin bereit, meine Männlichkeit unserer Zeit anzupassen, aber nicht gedanken- und vorbehaltlos.“ Wenn man sich die Kommentare auf Twitter auf Co. durchliest, bekommt man den Eindruck, Sie hätten ein flammendes Plädoyer für toxische Männlichkeit geschrieben. Woher kommt die heftige Ablehnung?

Der Hass kommt vor allem von Leuten, die das Buch gar nicht gelesen haben. Wenn Sie es gelesen hätten, würden sie immer noch Sätze finden, über die sie sich aufregen könnten. Aber alles in allem ist es doch ein differenziertes, fast versöhnliches Buch. Seltsam, aber gerade diese Mittelposition – jemand ist für Gleichberechtigung, aber bitte ohne absurde Auswüchse und Diskriminierung älterer weißer Männer – scheint in dieser Debatte fast schon radikal zu sein.

Radikal?

Ja, weil sich die Lager – auf der einen Seite die Feministinnen und identitäre Linke, auf der anderen Seite eingerostete, gekränkte, aggressive Männer – mehr darin gefallen, sich narzisstisch zu bekriegen, als sich darüber zu unterhalten, wie es einem mit den Forderungen der jeweils anderen Seite so geht. Mein Buch ist ein Gesprächsangebot, sehr aufrichtig, ich bekenne Fehler, klage aber auch, weil ich mich weder als Mann noch als Mensch verraten möchte. Trotzdem werde ich von linken Twitter-Besserwissern in eine frauenfeindliche Ecke gerückt. Eine deprimierende Erfahrung, wenn man merkt, dass niemand Interesse daran hat, aus dem unversöhnlichen Freund-Feind-Denken auszubrechen, ja dass so was wie Differenziertheit in den Bekenntnishöllen der sozialen Netzwerke nur stört.

Sie zitieren an einer Stelle Virginia Woolf, die über die „hypnotische Macht der Herrschaft“ geschrieben hat und dass der Mann „zweifelhafte Freuden der Macht genießt, während wir, ‚seine‘ Frauen, im privaten Heim eingesperrt sind, ohne Anteil zu haben an den vielen Gesellschaften, aus denen sich seine Gesellschaft zusammensetzt“. Wie sah die hypnotische Macht aus, mit der Sie aufgewachsen sind?

Ich bin in einer Art 80er-Jahre-Bilderbuch-Familie groß geworden, sehr behütet, sehr bürgerlich: mein Vater erfolgreicher Arzt, meine Mutter war auf dem Musikkonservatorium, hat eine Weile Klavier unterrichtet, es dann aber aufgegeben, um für die Kinder da zu sein. Ich habe dieses Modell immer als schön empfunden, und es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass andere Kinder sich nach der Schule selbst Miracoli kochen mussten. Mein Vater ist ein etwas altmodischer, konservativer, aber extrem liebevoller Mensch. Als ich ihn mal gefragt habe, was er 1968 gemacht habe, meinte er: „Ich habe für mein Examen gelernt!“ Die Dinge waren, wie sie waren, und niemand hat sie in Frage gestellt. Auch meine Mutter nicht.