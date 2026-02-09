- Ist Trump ein Vorbild für Deutschland?
In ÖRR-Talks mit AfD-Politikern fallen Moderatoren zu oft aus der Rolle. Verglichen damit verlief das Gespräch zwischen Caren Miosga und Tino Chrupalla am Sonntag eher professionell. Den „Kreml-Propaganda“-Vorwurf hätte sich die Moderatorin aber sparen sollen.
Mit Auftritten von AfD-Politikern in ARD oder ZDF ist es ein bisschen wie mit Autounfällen: Man will nicht hinsehen, kann aber auch nicht wegsehen. Zumal als politischer Beobachter, der hauptberuflich hinsehen muss, wenn der Co-Chef der größten Oppositionspartei – und je nach Umfragen stärksten oder zweistärksten Partei überhaupt – zu Gast bei Caren Miosga ist. So geschehen am Sonntagabend.
