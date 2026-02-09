Tino Chrupalla bei Caren Miosga - Ist Trump ein Vorbild für Deutschland?

In ÖRR-Talks mit AfD-Politikern fallen Moderatoren zu oft aus der Rolle. Verglichen damit verlief das Gespräch zwischen Caren Miosga und Tino Chrupalla am Sonntag eher professionell. Den „Kreml-Propaganda“-Vorwurf hätte sich die Moderatorin aber sparen sollen.