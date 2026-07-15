Tina Ruland Ruth Moschner
Tina Ruland und Ruth Moschner zu Gast auf der Aftershow Party beim Felix Burda Award; AfD-Parteitag in Erfurt / picture alliance / ABBfoto | Frederik Kern; picture alliance/dpa | Katharina Kausche

Prominente richten sich an Wähler der AfD Tabubruch oder altbekanntes Muster?

Von Tina Ruland bis Ruth Moschner: Immer mehr Prominente sprechen mit Verständnis über die Gründe für den AfD-Erfolg. Ist das ein Zeichen einer gesellschaftlichen Verschiebung – oder doch bloß die Fortsetzung einer Debatte, die längst bekannt ist?

VON JAN UPHOFF am 16. Juli 2026 5 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Zur Artikelübersicht

Lange galt die deutsche Popkultur als überwiegend linksliberal eingestellt. Positionen gegen Rechtspopulismus und für gesellschaftliche Offenheit gehörten in weiten Teilen der Kulturszene zum vorherrschenden Selbstverständnis. Umso größer ist folglich die Aufmerksamkeit, wenn prominente Persönlichkeiten Kritik an der etablierten Politik äußern oder sich gar mit den Motiven von AfD-Wählern auseinandersetzen – etwa am Rande der jüngsten Berliner Emmy-Party, wo sich gleich mehrere prominente Frauen zur politischen Lage und zum Umgang mit der AfD äußerten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.