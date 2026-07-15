Prominente richten sich an Wähler der AfD - Tabubruch oder altbekanntes Muster?

Von Tina Ruland bis Ruth Moschner: Immer mehr Prominente sprechen mit Verständnis über die Gründe für den AfD-Erfolg. Ist das ein Zeichen einer gesellschaftlichen Verschiebung – oder doch bloß die Fortsetzung einer Debatte, die längst bekannt ist?