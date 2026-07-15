- Tabubruch oder altbekanntes Muster?
Von Tina Ruland bis Ruth Moschner: Immer mehr Prominente sprechen mit Verständnis über die Gründe für den AfD-Erfolg. Ist das ein Zeichen einer gesellschaftlichen Verschiebung – oder doch bloß die Fortsetzung einer Debatte, die längst bekannt ist?
Lange galt die deutsche Popkultur als überwiegend linksliberal eingestellt. Positionen gegen Rechtspopulismus und für gesellschaftliche Offenheit gehörten in weiten Teilen der Kulturszene zum vorherrschenden Selbstverständnis. Umso größer ist folglich die Aufmerksamkeit, wenn prominente Persönlichkeiten Kritik an der etablierten Politik äußern oder sich gar mit den Motiven von AfD-Wählern auseinandersetzen – etwa am Rande der jüngsten Berliner Emmy-Party, wo sich gleich mehrere prominente Frauen zur politischen Lage und zum Umgang mit der AfD äußerten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.