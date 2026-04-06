- Staat als Stuhlkreis
Die Posse um „Timmy“ ist nicht nur ein Armutszeugnis für Medien und Gesellschaft. Der Auftritt von Landesminister Till Backhaus zeigt, wie kontaminiert Sprache und Denken der Politik inzwischen sind.
Es war leider kein Aprilscherz, was sich da Mitte vergangener Woche bei der Pressekonferenz des Landwirtschaftsministers vom Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, abspielte. Eingerahmt von Thilo Maack und Burkard Baschek – der eine Meeresbiologe und Greenpeace-Aktivist, der andere Direktor des Meeresmuseums in Stralsund – trat Backhaus mit einer Miene vor die versammelte Medienvertreter, als hätte er den Untergang der Titanic und eine Jahrhundertsturmflut gleichzeitig zu verkünden. Doch weder waren tausende Menschenleben zu beklagen noch Deichbrüche, überschwemmte Dörfer und Land unter – nein, ein Wal saß auf einer Sandbank fest.
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