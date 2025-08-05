Sternekoch Tim Raue
Tim Raue / Dominik Herrmann
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Tim Raue im Gespräch mit Julia Marguier Cicero Podcast Gesellschaft: „Die Küche ist Diktatur“

Tim Raue ist Sternekoch, Unternehmer und erklärter Liberaler. Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht er über seinen Werdegang, die Leistungsbereitschaft der Deutschen und warum er kein Politiker werden will.

VON JULIA MARGUIER am 8. August 2025 3 min

Autoreninfo

Julia Marguier leitet den Bereich Podcasts beim Res Publica Verlag.

So erreichen Sie Julia Marguier:

Zur Artikelübersicht

Tim Raue hat als Kind und Jugendlicher eine harte Schule durchlaufen, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Aus zerrütteten Familienverhältnissen stammend, in einer Jugendgang durch die Straßen von Berlin-Kreuzberg marodierend, hat er es durch Ehrgeiz und Getriebenheit an die Spitze der deutschen Gastronomie geschafft. Er unterhält Restaurants in ganz Deutschland, kocht im Fernsehen – und findet klare Wort zur politischen Situation in Deutschland.

So auch im Cicero Podcast Gesellschaft: „Ich als Liberaler habe natürlich eh ein Problem mit Linken, die alles verbieten wollen, die alles glattbügeln wollen, für die nur ihre Meinung zählt. Das ist nicht Demokratie.“ Was den Deutschen seiner Ansicht nach fehlt: Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Genussbereitschaft. Hart kritisiert er auch die Berliner Politik: „Viele, die heute Politiker sind, sind das nicht geworden, weil sie in der Wirtschaft erfolgreich waren und sie etwas zurückgeben wollen an ihren Staat, sondern das sind Berufspolitiker, die in ihrem Leben nie wirklich gearbeitet haben.“
 
Was Tim Raue antreibt und warum es für ihn trotz aller Kritik nicht selbst in die Politik zieht, erfahren Sie in dieser Folge des Cicero Podcasts Gesellschaft.
 

Julia Marguier und Tim Raue
Julia Marguier (li.) und Tim Raue in der Cicero-Redaktion / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 21. Juli 2025 als Videopodcast aufgezeichnet

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Sabine Lehmann | Fr., 8. August 2025 - 15:08

Und zwar im besten Sinne. Ich bin jetzt kein "Fan-Girl" von Tim Raue, dafür bin ich eh schon viel zu alt;-) Aber ich mag ihn schon sehr, auch wenn man sich persönlich noch nie begegnet ist, kann man doch, so meine Einschätzung, jemanden ein wenig "kennenlernen", der sich so oft schon im Fernsehen präsentiert hat. Und ich liebe diese Kochduelle bei "Kitchen-Impossible" mit seinem Kumpel Tim Mälzer. Obwohl er gerade den bestimmt schon das ein oder andere Mal lieber erwürgt hätte;-);-) den "alten Nervsack".
Ich bewundere Herrn Raue aber auch für seine Disziplin, seinen Werdegang und seine Kochkünste. Die Liebe zum Kochen, die Liebe zur Genusswelt mit ganz viel Herz, Verstand und sehr viel Können, dafür steht auch Tim Raue. Ich mag ihn einfach.....also so rein platonisch natürlich;-)

Sebastian Habel | Fr., 8. August 2025 - 15:16

Interessanter Typ mit beeindruckender Karriere und starker Meinung. Nur ob man als Liberaler wirklich Singapur so sehr abfeiern sollte? Naja...

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.