Tim Raue hat als Kind und Jugendlicher eine harte Schule durchlaufen, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Aus zerrütteten Familienverhältnissen stammend, in einer Jugendgang durch die Straßen von Berlin-Kreuzberg marodierend, hat er es durch Ehrgeiz und Getriebenheit an die Spitze der deutschen Gastronomie geschafft. Er unterhält Restaurants in ganz Deutschland, kocht im Fernsehen – und findet klare Wort zur politischen Situation in Deutschland.

So auch im Cicero Podcast Gesellschaft: „Ich als Liberaler habe natürlich eh ein Problem mit Linken, die alles verbieten wollen, die alles glattbügeln wollen, für die nur ihre Meinung zählt. Das ist nicht Demokratie.“ Was den Deutschen seiner Ansicht nach fehlt: Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen, Genussbereitschaft. Hart kritisiert er auch die Berliner Politik: „Viele, die heute Politiker sind, sind das nicht geworden, weil sie in der Wirtschaft erfolgreich waren und sie etwas zurückgeben wollen an ihren Staat, sondern das sind Berufspolitiker, die in ihrem Leben nie wirklich gearbeitet haben.“



Was Tim Raue antreibt und warum es für ihn trotz aller Kritik nicht selbst in die Politik zieht, erfahren Sie in dieser Folge des Cicero Podcasts Gesellschaft.



Julia Marguier (li.) und Tim Raue in der Cicero-Redaktion / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 21. Juli 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden: