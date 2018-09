Damit war zu rechnen: Das fünfte Sachbuch des Thilo Sarrazin erreicht wie alle vier Vorgänger die Spitzenposition im Handel. Kein Buch wird derzeit in Deutschland öfter verkauft als „Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“. In Österreich und der Schweiz ist es nicht anders. Das Buch hat Schwächen. Davon war in zahllosen Kritiken ausführlich zu lesen. Die Parallellektüre des neuen Sachbuchs eines anderen Bestsellerautors, Nassim Nicholas Taleb („Der schwarze Schwan“), bringt Stärken an den Tag.

„Feindliche Übernahme“ wird härter noch und allgemeiner abgeurteilt als „Deutschland schafft sich ab“ oder „Der neue Tugendterror“. Dazu beigetragen haben gewiss die polemischen Schroffheiten und monokausalen Deutungen des Autors – „Stark sind die islamischen Länder nur beim Bevölkerungswachstum“ – wie auch dessen kulturpolitische Mission: Die „allmähliche demografische Überwältigung durch den Islam“ müsse der Westen verhindern, indem er die „kulturelle Führung“ übernehme und allem „das Wasser“ abgrabe, „was unserer Kultur feindlich gegenübersteht.“ Ein heikles Programm wird da beschworen, aber keine rassistische Agenda. In den Worten des Politikwissenschaftler Johannes R. Kandel, des langjährigen Akademiedirektors bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und Autors von „Islamismus in Deutschland“: „Sarrazin präsentiert durchaus Bekanntes, aber in zugespitzten, plakativen Zusammenfassungen und mit gewaltigem Zahlenmaterial“.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.