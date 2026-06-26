Probenfoto von „Geheimplan gegen Deutschland“ am Berliner Ensemble / Foto: Kolja Zinngrebe
Probenfoto von „Geheimplan gegen Deutschland“ am Berliner Ensemble / Foto: Kolja Zinngrebe

Theaterstück „Geheimplan gegen Deutschland“ Wie es euch gefällt

Ein neues Theaterformat erprobt die Grenzen zwischen Theater und Journalismus. Öffentlich gefördert, spielt das Recherchetheater mit der Definition von Fakten und Fiktion. Kann Fiktion möglicherweise wichtiger werden als die Realität?

VON RALF HANSELLE am 15. Juli 2026 16 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Autoreninfo

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

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Das ganze Drama beginnt eigentlich damit, dass die Welt keine Bühne ist. Denn wie viele Taten blieben ungesühnt, und wie viele Worte verhallten folgenlos, hätten sie einzig im grundgesetzlich geschützten Safe Space einer Theaterbühne das Licht von Welt und Scheinwerfer erblickt. Laut eines berühmten Verses von Friedrich Schiller bedeuten deren Bretter zwar die Welt, sind mit dieser aber nicht identisch. Was nichts anderes heißt, als dass auf einer Bühne oft erlaubt ist, was im richtigen Leben tunlichst vermieden werden sollte. Ewig jung und – so möchte man das Wort des Klassikers aus Marbach am Neckar weiterführen – ohne Konsequenzen bleibt eben letztlich nur die Fantasie.

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Walter Bühler | Mi., 15. Juli 2026 - 19:33

Künstler, die sonst nichts drauf haben, können sich immer flink in Agit-Proppler, in Propagandisten einer herrschenden Ideologie verwandeln.
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Im Gegensatz zu wirklichen Künstlern können sie mit diesem uralten "Trick" (und mit geringem Aufwand) unglaublich viel Geld der Steuerzahler und der "Untertanen" kassieren.
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Die herrschenden Ideologen glauben, dass solche Agit-Proppler ihr Image in der Gesellschaft aufpolieren würden. Deshalb sind sie gerne bereit, die Taschen der Agit-Proppler zu füllen.
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Im Bolschewismus, unter Berija & Co. oder unter Mielke, war es für Agit-Proppler normal, mit der Staatssicherheit zusammen zu arbeiten.
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Heute findet diese polizeiliche Anbindung der Agit-Proppler unter dem Code-Wort "investigativ" statt.

Geheimpolizist und Agit-Proppler erschnüffeln die ideologisch Bösen und richten sie möglichst öffentlich öffentlichkeitswirksam hin - als professionelle Calumniatoren.
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Mit meiner Vorstellung von Kunst und Kultur hat das rein gar nichts zu tun

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