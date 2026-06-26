- Wie es euch gefällt
Ein neues Theaterformat erprobt die Grenzen zwischen Theater und Journalismus. Öffentlich gefördert, spielt das Recherchetheater mit der Definition von Fakten und Fiktion. Kann Fiktion möglicherweise wichtiger werden als die Realität?
Das ganze Drama beginnt eigentlich damit, dass die Welt keine Bühne ist. Denn wie viele Taten blieben ungesühnt, und wie viele Worte verhallten folgenlos, hätten sie einzig im grundgesetzlich geschützten Safe Space einer Theaterbühne das Licht von Welt und Scheinwerfer erblickt. Laut eines berühmten Verses von Friedrich Schiller bedeuten deren Bretter zwar die Welt, sind mit dieser aber nicht identisch. Was nichts anderes heißt, als dass auf einer Bühne oft erlaubt ist, was im richtigen Leben tunlichst vermieden werden sollte. Ewig jung und – so möchte man das Wort des Klassikers aus Marbach am Neckar weiterführen – ohne Konsequenzen bleibt eben letztlich nur die Fantasie.
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