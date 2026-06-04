Paul McCartney
Paul McCartney stellt in den Abbey Road Studios sein neues Album vor / picture alliance / Photoshot | -

„The Boys of Dungeon Lane“ Paul McCartney: Wo alles begann

Paul McCartneys neues Album ist musikalisch und textlich als Alterswerk angelegt. Es ist Erinnerung und Rückschau, eine großartige Mischung aus wohldosierter Melancholie, Selbstzitaten – und dem Willen zu neuen Perspektiven.

VON ALEXANDER GRAU am 4. Juni 2026 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Was soll man schreiben, wenn ein Musiker in seinem vierundachtzigsten Lebensjahr sein achtundzwanzigstes Album herausbringt? Oder sein vierundfünfzigstes, je nachdem, wie man zählt. Was soll man sagen über die LP eines Mannes, der in seinem Leben an die 105 Millionen Tonträger verkauft hat? Was gibt es zu erzählen über das neue Album eines Songwriters, der zeitlose Titel wie „Yesterday“, „Hey Jude“ oder „Let It Be“ zu verantworten hat? Was soll man also schreiben über das neue Werk von Paul McCartney?

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Maja Schneider | Do., 4. Juni 2026 - 19:00

Besser kann man das Alterswerk eines Musikers und Künstlers wie Paul McCartney, der Musikgeschichte geschrieben ( und das nicht nur mit den Beatles )und sich immer wieder neu erfunden hat, nicht würdigen.

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