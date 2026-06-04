- Paul McCartney: Wo alles begann
Paul McCartneys neues Album ist musikalisch und textlich als Alterswerk angelegt. Es ist Erinnerung und Rückschau, eine großartige Mischung aus wohldosierter Melancholie, Selbstzitaten – und dem Willen zu neuen Perspektiven.
Was soll man schreiben, wenn ein Musiker in seinem vierundachtzigsten Lebensjahr sein achtundzwanzigstes Album herausbringt? Oder sein vierundfünfzigstes, je nachdem, wie man zählt. Was soll man sagen über die LP eines Mannes, der in seinem Leben an die 105 Millionen Tonträger verkauft hat? Was gibt es zu erzählen über das neue Album eines Songwriters, der zeitlose Titel wie „Yesterday“, „Hey Jude“ oder „Let It Be“ zu verantworten hat? Was soll man also schreiben über das neue Werk von Paul McCartney?
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