Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Ich hege ja die hehre Absicht, mich in meiner Genusskolumne nicht allzu weit von der kulinarischen Lebensrealität vieler Menschen zu entfernen. Allerdings ohne Anbiederung an die leider weit verbreitete denaturierte Fertigkost oder moderne Zeitgeistseuchen wie Veganismus, die sich unter anderem in Absurditäten wie „veganes Wiener Schnitzel“, „veganer Gänsebraten“ oder „veganer Blauschimmelkäse“ manifestieren.

Auch mit jenen Zeitgenossen, die bei jedem Einkauf und bei jedem Restaurantbesuch Verkäuferinnen und Kellner mit langen Listen von Unverträglichkeiten malträtieren, die abgearbeitet werden müssen, bevor es zum Kauf oder zur Bestellung kommt, habe ich wenig am Hut. Nur wenige trauen sich, darauf so resolut zu reagieren, wie der schwäbische Spitzenkoch Vincent Klink.