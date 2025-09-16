Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Gehört der Islam zu Deutschland und Europa? Und wenn ja, welcher Islam ist damit gemeint? Der deutsche Blick auf den Islam sei von Verharmlosungen genauso geprägt wie von Vorurteilen, kritisiert der in Südtirol geborene Journalist Teseo La Marca. Mit seinem Buch „Die fehlgeleitete Islam-Debatte und ihre Folgen: Ein notwendiger Realitäts-Check“, erschienen im Verlag Westend, will er einen Beitrag leisten, die deutsche Islam-Debatte wieder zu versachlichen. La Marca selbst spricht von einer „wachsamen Gelassenheit“, die linke Verharmlosung und rechte Übertreibung gleichermaßen ablösen sollte.

Interessant ist, dass sich La Marca – der einst aus Liebe zu einer Frau zum Islam konvertierte – mit Kritik am Islam dennoch nicht zurückhält. Oder konkret: mit Kritik an den fundamentalistischen Kräften innerhalb des Islam. Gleichwohl plädiert er dafür, dass Medien und Politik auch jenen Muslimen, die einen traditionellen Islam praktizieren, Religion aber als Privatsache begreifen, mit weniger Misstrauen begegnen sollten. Geht es nach La Marca, sollte Deutschland mehr noch ein sicherer Hafen sein für säkulare Muslime – und ein Land, in dem ein innerislamischer Dialog geführt werden kann. Außerdem kritisiert er Medien wie Bild und Nius für das Islam-Bild, das dort vermittelt wird. Es gibt also viel zu diskutieren.

Ben Krischke (l.) und Teseo La Marca / Flo Stiebing; Lea Ernst

Das Gespräch wurde am 4. September 2025 aufgezeichnet.

