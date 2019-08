So erreichen Sie Monopol Magazin:

DEUTSCHES UHRENMUSEUM

Glashütte ist seit 170 Jahren Synonym für höchste Qualität und Präzision im Uhrmachen

Unter dem Motto „Faszination Zeit – Zeit erleben“ zeigt das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte nicht nur die Tradition der Uhrmacherkunst in Sachsen, sondern verschafft auch einen emotionalen Zugang zum Phänomen Zeit. Zudem bekommt man Einblicke in die Geschichte der alten Uhrmacherstadt.

Ganzjährig. Mo–So 10–17 Uhr



Grünthaler Sommers

/ Udo Brückner

GRÜNTHALER SOMMER

Mehr als zwei Monate lang feiert man in Grünthal Sonne und Sommerfrische

Im Areal der Saigerhütte Olbernhau findet ein einzigartiges Sommerfest bestehend aus Weinfest, Theater, Jazz am Hammer, Bowlingmeisterschaften, Naturmarkt und vielen weiteren Veranstaltungshöhepunkten in historischer Kulisse statt.

Bis zum 24. August 2019

KUNSTSAMMLUNGEN AM THEATERPLATZ CHEMNITZ

Eine Ausstellung über Carlfriedrich Claus und Bernard Schultze

Zwei Monate lang gewähren die Kunstsammlungen am Theaterplatz einen intensiven Einblick in die mehr als 20 Jahre andauernde Korrespondenz zwischen Carlfriedrich Claus und Bernard Schultze – eine besondere Freundschaft mit Einfluss auf das Schaffen beider Künstler.

25. August – 27. Oktober 2019



FABULIX MÄRCHENFILMFESTIVAL

Ein Festival mit Schauspielern, Filmemachern und Prominenten

Für fünf Tage verwandelt sich Annaberg-Buchholz in eine traumhafte Kulisse. Im Mittelpunkt stehen nationale und internationale Produktionen sowie Neuverfilmungen. Ein umfangreiches Programm, Lesungen und Workshops und mehrere Veranstaltungshöhepunkte bilden den Rahmen.

28. August – 1. September 2019



FREIBERGER SOMMERNÄCHTE

Fantastische Open-Air-Erlebnisse im Innenhof von Schloss Freudenstein

Den ganzen Sommer über findet in einer einmaligen historischen Kulisse ein Mix aus Filmnacht, Fußball, Konzert, Party und Theater statt. Egal ob Pop oder Hochkultur, im Freiberger Sommer ist für jeden was dabei.

Bis zum 31. August 2019



MARIONETTENTHEATER DOMBROWSKY

Eine märchenhafte Puppenbühne unter Tage

Erfrischend versprechen die Vorstellungen des Sommertheaters in der Quarzhöhle des Besucherbergwerkes Zschorlau zu werden! Einen Monat lang gastiert hier das Marionettentheater Dombrowsky und präsentiert beliebte Klassiker der Märchenwelt.

Noch bis Ende August 2019

Pobershauer Bergfest / TVE/Kristian Hahn



POBERSHAUER BERGFEST

Bergmannstage und Bergfest zum Ende des Sommers

Hier können Gäste eine lebendige Bergbautradition erleben. Alle fünf Jahre erstrahlt der Marienberger Ortsteil Pobershau auch außerhalb der Weihnachtszeit im Lichterglanz. Zahlreiche museale Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet laden zum Entdecken und Erleben der Geschichte ein. Verschiedene Sonderausstellungen geben Einblicke in die Industriegeschichte der Region.

13. – 22. September 2019



HUSKYCUP KETTENSAEGENKUNST

Ein einzigartiger Wettstreit im Schnitzen von Großskulpturen im Walderlebnisdorf Blockhausen

Jedes Jahr zu Pfingsten kommen die besten Kettensägenschnitzer nach Blockhausen, dem Austragungsort der Weltmeisterschaften in Kettensägenkunst. Besonderheit: Das Hauptstück jedes Künstlers, das während der WM entsteht, bleibt vor Ort. So ziehen inzwischen mehr als 120 Skulpturen die Blicke der Besucher auf sich.

Die nächste WM findet am 30. Mai 2020 statt

Dies ist ein Artikel aus dem Sachsen-Sonderheft „Erzfreunde“ von Cicero und Monopol.