Just in diesem Jahr stritt er sich mit dem deutschen Lyriker Durs Grünbein in Dresden auf einer Podiumsdiskussion. Er behauptete, dass ungefähr 95 Prozent der Flüchtlinge, die 2015 und danach den Weg nach Deutschland gefunden hatten, gar nicht vor Krieg und Verfolgung geflohen wären. Sie seien vielmehr nach Deutschland gekommen, „um“ in die Sozialsysteme einzuwandern. Danach, so sagt es Tellkamp heute, „war’s vorbei“. Er erhalte in Dresden oder darüber hinaus im Grunde keine Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen mehr, sondern werde wie ein „Paria“ behandelt.