„taz“-Interview mit Juli Zeh Wenn politmediale Theorie auf gelebte Praxis trifft

Im „taz“-Interview nimmt Juli Zeh ihre AfD wählenden Nachbarn in Schutz. Das sorgt für Schnappatmung bei den üblichen Verdächtigen. Dabei zeigt das Beispiel nur, dass die „Brandmauer“ eine politmediale Erfindung ist, die für die reale Welt nichts taugt.

VON BEN KRISCHKE am 29. Dezember 2025 7 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Jeder Großstädter ist ein Kleinstädter, denn er hält die trotzdem kleine Stadt für die große Welt“, soll der Wiener Dichter Peter Altenberg einmal gesagt haben. Ziemlich genau so verhält es sich, sagt meine anekdotische Evidenz, auch mit sehr vielen Journalisten – und wahrscheinlich auch Aktivisten, Politikern, Künstlern und Menschen, die glauben, sie seien welche –, deren Lebensmittelpunkt die deutsche Hauptstadt ist. 

Klaus Funke | Mo., 29. Dezember 2025 - 17:04

Mir geht es ähnlich wie Juli Zeh. Auch in meinem Umfeld und Bekanntenkreis ist die Zahl der offen sich zur AfD-Bekennenden stark gewachsen. Es gibt aber auch andere. In unserem Haus wohnt eine ukrainische Familie. Nein, keine Flüchtlinge. Diese Familie lebt schon seit 2012 hier, arbeitet, ist voll integriert. Aber sie lehnen die AfD ab. Warum? Weil sie wissen, die AfD ist nicht ukrainefreundlich. Und komisch, die Ukrainer bei uns wollen nicht mehr zurück. Die wissen, es geht ihnen hier viel besser als es ihnen "daheim" gehen könnte. Und sie sind Selensky-Fans. Ganz im Gegenteil zu Russlanddeutschen. Die lieben Putin und bekennen sich offen zur AfD und sollten möglichst nicht auf Ukrainer treffen. Da könnte es Schläge geben. Provoziert von beiden Seiten. Tja, mitten in Deutschland verläuft die Grenze zw. Russland und der Ukraine. Ist das normal und gesund? Natürlich nicht. Die AfD ist eine gewachsene Partei, sie ist in den Menschen angekommen. Und sie wird früher oder später regieren.

wolf | Mo., 29. Dezember 2025 - 17:22

Schlimm, was da Juli Zeh von sich gibt!
Schlimm für die politimediale Blase.
Sie sieht ihr Haus nun zusammenstürzen. Wenn schon so Leute wie Zeh die Brandmauer für gescheitert erklären, dann muss die sich wohl radikalisiert haben oder nun durchgedreht sein.
Juli Zeh hat einige gute Bücher geschrieben. Dumm kann sie nicht gerade sein.
Und die Reaktionen bzw. die Schnappatmung der Brandmauerfetischisten zeigt, dass Zeh mit ihren Äußerungen die Lunte angezündet hat, die das ganze Haus der Verlogenheit und Demokratiefeindlichkeit zur Explosion bringen muss und wird. Die linksgrünwoke Diskurshoheit und die ach so schöne Garantie, dass niemand auf der Welt diese Sicherheit gefährden kann, wird und muss Vergangenheit sein. Zur Rettung der Demokratie!

Christa Wallau | Mo., 29. Dezember 2025 - 17:35

bzw. die Ablehnung der neuen Partei ein mieses und verlogenes Spiel, in dem es einzig und allein um den Machterhalt der gerade Herrschenden ging.
Wer - wie ich - die Entwicklung hautnah auf Seiten der Verfemten miterlebt hat, der weiß, wovon er spricht.
Sich darüber zu beklagen, daß es in der AfD einen rechten Rand gibt, auf der anderen Seite aber jeden linken Rand (Anti-Fa, NGOs usw.) als normal und berechtigt anzusehen, das ist an Unlogik u. Heuchelei nicht mehr zu überbieten!!!

Die AfD muß endlich als völlig gleichberechtigte Partei in Deutschland anerkannt werden; denn sie vertritt - wie jetzt jeder Blinde mit Krückstock sehen kann - zumindest in den wichtigsten Punkten ihres Programms - die Interessen eines großen Teils der Bevölkerung viel mehr als die Altparteien.
Wie lange soll Deutschland weiter in den Ruin getrieben werden???
Erhoffen sich diejenigen, die uns Deutsche bis hierhin gebracht haben, die Absolution für ihr Versagen möglicherweise durch eine Kriegsbeteiligung?

