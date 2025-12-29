„taz“-Interview mit Juli Zeh - Wenn politmediale Theorie auf gelebte Praxis trifft

Im „taz“-Interview nimmt Juli Zeh ihre AfD wählenden Nachbarn in Schutz. Das sorgt für Schnappatmung bei den üblichen Verdächtigen. Dabei zeigt das Beispiel nur, dass die „Brandmauer“ eine politmediale Erfindung ist, die für die reale Welt nichts taugt.