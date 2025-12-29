- Wenn politmediale Theorie auf gelebte Praxis trifft
Im „taz“-Interview nimmt Juli Zeh ihre AfD wählenden Nachbarn in Schutz. Das sorgt für Schnappatmung bei den üblichen Verdächtigen. Dabei zeigt das Beispiel nur, dass die „Brandmauer“ eine politmediale Erfindung ist, die für die reale Welt nichts taugt.
„Jeder Großstädter ist ein Kleinstädter, denn er hält die trotzdem kleine Stadt für die große Welt“, soll der Wiener Dichter Peter Altenberg einmal gesagt haben. Ziemlich genau so verhält es sich, sagt meine anekdotische Evidenz, auch mit sehr vielen Journalisten – und wahrscheinlich auch Aktivisten, Politikern, Künstlern und Menschen, die glauben, sie seien welche –, deren Lebensmittelpunkt die deutsche Hauptstadt ist.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.