Prof. Dr. Oliver Errichiello ist Markensoziologe und lehrt an Universitäten in Deutschland und der Schweiz. Er leitet das Büro für Markenentwicklung in Hamburg. Sein Buch „Werbung für den Zeitgeist“ sorgte für kontroverse Diskussionen in der Branche.

Fünf große Polit-Talkformate beschallen uns derzeit allein im öffentlich-rechtlichen Fernsehen: Markus Lanz, Maischberger, Caren Miosga, Maybrit Illner und Hart aber fair. Markus Lanz sendete 2025 an die 130 Mal. Hunderte Männer und Frauen saßen in modernem Geflechtgestühl, neben kleinen Tischchen, auf denen noch nicht einmal ein kräftiger Primitivo aus der Glaskaraffe vor sich hin schimmerte oder blauer Zigarettendunst durch die Luft waberte, sondern nur freudloses Wasser, das bestimmt auch noch „still“ und aus der Leitung gezapft wurde, um auch nicht den leisesten Verdacht von Elitismus zu erzeugen.

Zu dieser Armada an Politikern, Experten, Publizisten, „Beobachtern“, zunehmend Kabarettisten und Sportreportern und tatsächlich auch manchmal „normalen Bürgern“ gesellte sich noch die Gast-Sonderkategorie Elmar Theveßen: Siebzehnmal im Jahr 2024 geladen. Ich schlage die Gründung eines „Elmar-Theveßen-Spotting-Tickers“ vor, um seine Zuschaltungen auch empirisch zu dokumentieren, denn kein anderer Mensch erklärt Deutschland derartig omnipräsent die Welt.

Wer in diesen Runden Platz nimmt, gehört bereits zum „gesellschaftlichen Konsens“ oder hat zumindest bewiesen, dass er ihn nicht ernsthaft gefährdet. In der Regel ist der gute Mitdiskutant nicht zu unbequem, nicht zu randständig oder, im Zweifelsfall, gut eingerahmt von rhetorisch versierten Wohlmeinenden der Mitte. Der gelegentlich geladene Andersdenkende erfüllt dabei eine präzise Funktion: Er darf die These formulieren, die dann von drei Seiten gleichzeitig widerlegt wird, woraufhin der/die Moderator/in zusammenfasst und zum nächsten Thema überleitet.

Das Ergebnis ist ein Format, das aussieht wie Debatte, weil es die konstituierenden Elemente der Debatte realisiert: These, Antithese, Kontradiktion, Expertise, Leidenschaft, gelegentlich sogar eine erhobene Augenbraue, das aber mit einer echten Debatte so viel zu tun hat wie Kaugummi oder eine Käse-Scheiblette mit Ernährung. Ich schlage daher vor, die Zahl politischer Talkshows im deutschen Fernsehen auf maximal zwei pro Woche zu begrenzen. Nein nicht zwei Formate, sondern genau zwei Sendungen. Man möge mir diese Radikalität verzeihen, aber manchmal braucht es radikale Maßnahmen, um die Demokratie zu retten.

Nur scheinbar eine „gesellschaftliche Diskussion“

Wir werden totgequatscht, um keine Idee schlauer, aber mit dem tröstlichen Gefühl, dass da permanent etwas geschieht. Das ist die eigentliche Leistung des Formats: Es simuliert Demokratie so überzeugend, dass man die echte kaum noch vermisst. Indem suggeriert wird, der politische Entscheidungsprozess laufe öffentlich und transparent ab, werden die eigentlichen Institutionen der Entscheidungsfindung gleich doppelt entwertet: Einmal durch Gleichgültigkeit und das andere Mal durch Kalkül.

Denn das Talkshow-Ritual eignet sich vorzüglich dazu, unliebsame Entscheidungen scheinbar der „gesellschaftlichen Diskussion“ zu überlassen, um sie anschließend ungerührt durchzusetzen, und zwar im Parlament und nicht im Korbsessel. Diese Mischung aus inszenierter Verantwortlichkeit und kalkulierter Erschöpfung ist kein Kollateralschaden, viel eher das Produkt des Formats. Jede Sendeminute, in der wir zuschauen, wie über Reformen geredet wird, ist eine Minute, in der das Ausbleiben von Reformen sich wie Normalzustand anfühlt. Denn die Talkshow macht Stagnation zu Aktivität und das Publikum zum stillen Komplizen.

Seit zwei Jahrzehnten hat sich nichts verändert

Die Leserschaft mag ein etwaiges Déjà-vu verzeihen, denn all das ist nicht neu und war schon zu Zeiten von Christiansen, Hart aber fair, Beckmann und Johannes B. Kerner von viel beleseneren Zeitgenossen beschrieben. Bemerkenswert ist allerdings, dass es sich seit zwei Jahrzehnten nicht verändert hat, obwohl alles andere einem fundamentalen Wandel unterliegt: Die Gesellschaft ist polarisierter, die politischen Lager unversöhnlicher und das Vertrauen in die Institutionen noch niedriger, und dennoch sind es nicht weniger Talkshows geworden, sondern noch mehr.

Also: Maximal zwei Sendungen pro Woche. Den Rest der Sendezeit bitte für Parlamentsdebatten reservieren. Die sind selten aufregend, rhetorisch meist mäßig, inhaltlich durchaus fragwürdig und nicht annähernd so gut ausgeleuchtet wie ein Talkstudio, aber sie vermitteln, bei aller Zumutung, Realitäten ... oftmals bittere.

Ein konziliantes Angebot an alle Beteiligten

Darüber hinaus schlage ich vor, die eingesparte Sendezeit anteilig für Folgendes zu nutzen.Erstens Stille … mindestens zehn Minuten täglich, in denen die Sender einfach nichts senden, damit die Gesellschaft wieder lernt, dass Schweigen höchst konstruktiv ist. Zweitens Wiederholungen historischer Bundestagsdebatten, etwa zur Ostpolitik oder zum Nato-Doppelbeschluss, damit der geneigte Zuschauer erkennt, was politische Auseinandersetzung einmal bedeutet hat, bevor sie zum „politischen Marketingformat“ wurde.

Und drittens, ein konziliantes Angebot an alle Beteiligten, eine wöchentliche Sendung, in der Markus Lanz mit Sandra Maischberger schweigend und abwechselnd Primitivo und Mariacron trinkt und dazu Gäste einlädt: mal Karl Lauterbach oder Claudia Major, vielleicht Omid Nouripour, gar Florence Gaub oder Robin Alexander zum Beispiel. Niemand erklärt irgendetwas, während die Getränke von freundlichen Hilfskräften im Studio geräuschlos nachgeschenkt werden.

Ganz sicher: Das wäre die quotenstärkste Sendung seit der Mondlandung. Wenn dann der Talk verstummt, hört man vielleicht wieder etwas: das leise Murmeln eines Gemeinwesens, das dringend weniger „richtige Kommunikation und Mitnehmen“ und mehr Substanz, Position und Entscheidung bräuchte. Einen Augenblick lang könnte man glauben, die Stille wäre bereits ein Anfang … bis Elmar Theveßen wieder zugeschaltet wird.