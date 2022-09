Der Aufreger vom Wochenende war also, zumindest den sogenannten sozialen Medien nach zu urteilen, jener genialische Tüftler aus Simbabwe, der den „autonomen Fernseher“ erfunden hat: Maxwell Chikumbutso, laut Selbstauskunft „Inventor, Founder and CTO of Saith Holding“ – und schon früher mit einigen bahnbrechenden Innovationen in Erscheinung getreten.

Eine ARD-Korrespondentin für das südliche Afrika bejubelte Chikumbutso soeben in einem Hörfunkbeitrag, der auch auf dem Newsportal der Tagesschau erschien, als einen Mann, dem womöglich im Alleingang die Lösung der Energiekrise gelungen sei, indem er einen „über Funkwellen betriebenen Fernseher entwickelt“ habe, „der auch als Generator“ funktioniert: „Kein Kabel, keine extra Strahlung, keine Emissionen, kein Rohstoffverbrauch.“ Bebildert ist die Räuberpistole mit dem Foto eines Afrikaners, der in gestreifter Jogginghose auf einem Bürostuhl sitzt und stolz auf das vor ihm stehende Samsung-Gerät zeigt, dass dank Chikumbutsos Umrüstung auch ohne sichtbares Kabel zu funktionieren scheint.