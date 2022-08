Dass diese vom WDR vorgegebene Strategie funktionieren wird, ist aber schon insofern unwahrscheinlich, als alle Rundfunk- und Fernsehräte so arbeiten wie der des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Die Räte verstehen sich regelmäßig als Vertreter ihres Senders und dessen Chefetage, nicht als Vertreter der Allgemeinheit, also als distanzierte Aufpasser, wie es vom Erfinder des öffentlich-­rechtlichen Systems einst gedacht war. Wagenburg statt Kontrollinstanz, denn es gibt ja immer mehr Kräfte, die den Anstalten den Garaus machen wollen – das ist der gemeinsame Nenner in den Gremien über alle sonstigen Grenzen hinweg.

Abweichler und Nachfrager stehen dort genauso unter Druck wie in vielen anderen Kontrollinstanzen auch. Unausgesprochen verlangt und auf subtile Weise belohnt werden Gruppendenken, Konformität und Loyalität, mit Isolierung und Nestbeschmutzer-Status bestraft werden Unabhängigkeit und Hartnäckigkeit. Selten wird man erleben, dass ein Mitglied so lange fragt, bis es einen Sachverhalt, ein Problem, eine Vorlage tatsächlich vor einer Entscheidung komplett durchdrungen hat.