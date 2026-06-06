Systemkrise als Strukturkrise - Das hilflose Agieren der politischen Akteure ist nicht die Ursache unserer Probleme

Unser politisches System steckt in einer tiefen Krise. Medien und Meinungsmacher erwecken den Eindruck, mit besserem Regierungshandwerk sei das alles in den Griff zu bekommen. Das ist naiv, weil hier Symptom und Ursache verwechselt wird.