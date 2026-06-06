- Das hilflose Agieren der politischen Akteure ist nicht die Ursache unserer Probleme
Unser politisches System steckt in einer tiefen Krise. Medien und Meinungsmacher erwecken den Eindruck, mit besserem Regierungshandwerk sei das alles in den Griff zu bekommen. Das ist naiv, weil hier Symptom und Ursache verwechselt wird.
Es stimmt ja: Der Kanzler kommuniziert und agiert unglücklich. Die CDU ist zerstritten. Die Brandmauer ist und war eine strategische Dummheit. Die SPD sucht ihr Heil in der Reformverweigerung. Die FDP gibt zur Unzeit ein jämmerliches Bild der Uneinigkeit ab. Die Linke schwelgt in Umverteilungsphantasien. Die linksliberale Blase in den Institutionen dieser Republik agiert weltfremd. Die AfD profitiert von dem ganzen Chaos und macht wahrscheinlich jeden Tag drei Kreuze, dass sie nicht in der Verantwortung steht. Deutschland gibt kein gutes Bild ab.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.