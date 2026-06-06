Bundesregierung
Ministerriege Bas, Dobrindt, Klingbeil und Bundeskanzler Merz / picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr

Systemkrise als Strukturkrise Das hilflose Agieren der politischen Akteure ist nicht die Ursache unserer Probleme

Unser politisches System steckt in einer tiefen Krise. Medien und Meinungsmacher erwecken den Eindruck, mit besserem Regierungshandwerk sei das alles in den Griff zu bekommen. Das ist naiv, weil hier Symptom und Ursache verwechselt wird.

KOLUMNE: GRAUZONE am 6. Juni 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Es stimmt ja: Der Kanzler kommuniziert und agiert unglücklich. Die CDU ist zerstritten. Die Brandmauer ist und war eine strategische Dummheit. Die SPD sucht ihr Heil in der Reformverweigerung. Die FDP gibt zur Unzeit ein jämmerliches Bild der Uneinigkeit ab. Die Linke schwelgt in Umverteilungsphantasien. Die linksliberale Blase in den Institutionen dieser Republik agiert weltfremd. Die AfD profitiert von dem ganzen Chaos und macht wahrscheinlich jeden Tag drei Kreuze, dass sie nicht in der Verantwortung steht. Deutschland gibt kein gutes Bild ab.

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Rainer Mrochen | Sa., 6. Juni 2026 - 11:49

"Der aufgeklärte Bürger ist gut beraten, sich darauf einzustellen." Und nicht nur sich darauf einzustellen sondern auch abzusichern. Wer in der Lage ist, auch und insbesondere Materiell, sich ein Stück Freiheit zu verschaffen, darf keinen Moment mehr zögern. Die wirklich Aufgeklärten haben sich längst darauf eingestellt; hoffentlich?

Ingbert Jüdt | Sa., 6. Juni 2026 - 11:57

... eine kohärente Epochendiagnose! Denn was 2020, gar nicht zufällig mit »Corona«, zu Ende ging, war die Epoche der neoliberalen Weltordnung, Anfang der 80er auf den Weg und in der Globalisierung ab 1990 zum Durchbruch gebracht. Das Resultat war eine polit-ökonomische Oligarchenherrschaft von Big Tech und Big Money am oberen und ein ökonomisch stagnierendes Hamsterrad-Proletariat am unteren Ende der Sozialordnung. Bis 2008 das System als Ganzes ins Schleudern kam und 2020 unter dem Vorwand von »Corona« in einen Krisen-Keynesianismus überführt wurde.

Dieser Teil der Diagnose kommt aber (auch im »Cicero«) unter die Räder, weil zwar alle Welt auf den neuen Totalitarismus des Linksliberalismus zeigt, dabei aber Koch und Kellner verwechselt und nicht sehen mag, dass es die neoliberale Ordnung war, in welche sich diese Linke von 1990 an hat kooptieren lassen, und für welche sie das Muster der moralischen Selbstüberwachung des Individuums vom Ökonomischen ins Kulturelle transponiert hat.

... muss aber "für den Rest der Welt" nicht im gleichen Moment gelten. Wo war/ist "Neoliberalität" denn in Afrika, Indien, China, Indonesien, Malaysia, Russland usw. usf.? Da schütteln - wie hierzulande die meisten "Normalos" - wohl auch die dortigen "Eliten" nur die Köpfe über soviel verkopftes Ideologiegedöns.
Lt. der Kapitalanalyse von Marx, die ich entgegen seinen politischen Phantastereien und seinem Antisemitismus für bisher im Kern unübertroffen halte, entwickelt sich der alte, industrielle Kapitalismus notwendig zum Finanzkapitalismus, mit deren mächtigsten Vertretern letztlich direkt an der Macht, die fortgeschrittensten Länder diesbezüglich immer vorne dran. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Und Teil seiner Analyse ist auch, dass die Krisenhaftigkeit dieses weltweiten, ökonomischen Kampf-, Verdrängungs- und Konzentrationsprinzips dann zu Krieg(en) führt, wenn die Politik mit anderen Mitteln in diesem Prozess nicht mehr weiterkommt (wie´s Clausewitz - nur anders - formulierte).

Denn die Epoche der Globalisierung wurde ja geopolitisch im Sinne einer globalen westlichen Vorherrschaft unter amerikanischer Führung zu organisieren versucht. Für einen großen Teil der nichtwestlichen Welt trug das aber Züge von Neokolonialismus und Neoimperialismus.

Ich denke tatsächlich, dass es eben der Verlust der Fähigkeit war, in Kategorien einer »Kritik der politischen Ökonomie« zu denken (die Marx' eigentliches intellektuelles Erbe darstellt), der die politische Linke in ihr heutiges geistiges Elend geführt hat. Solche Kritik schien 1990 überholt. Die radikale Gesellschaftskritik ging verloren, stattdessen wurde Radikalität zum Lifestyle, den man sich mit obskuren Theorien aus dem postmodernen Fundus intellektuell geadelt hat.

Heute ist die vormals kritische Linke Bettvorleger und Straßenkampfmiliz einer neofeudalen, oligarchischen Elite und beschimpft jeden, der darauf hinweist, als »Verschwörungsideologen«.

Klaus Funke | Sa., 6. Juni 2026 - 12:30

In dem berühmten Film "Die Feuerzangenbowle" sagt einer der Lehrer, Professor Schnauz: "Ehnen fehlt de settliche Reife!" und nicht nur das fehlt unserer führenden politischen Klasse, nein, sie sind einfach zu dumm und zu lebensunerfahren für ihre Ämter. Nehmen wir den Finanzminister Lars Klingbeil, er hat nach dem Kanzler das zweitwichtigste Amt inne. Aber was kann der Mann? Was hat er gelernt, was studiert? Was hat für ein Leben neben dem Amt? Ein Finanzminister muss die makroökonomischen die Zusammenhänge aus dem Effeff beherrschen, er muss verstehen wie eine "Volkswirtschaft" funktioniert, wie die Struktur ist, wo die Schwerpunkte und wo die Schwachpunkte sind. Kann Herr Klingbeil das? Was weiß er von alledem? Ich denke, ohne ihm zu nahe zu treten, er weiß und beherrscht nicht viel. Der Machtwille und die Parteiinterna genügen nicht. Mit den anderen ist es nicht viel besser. Wer einen wie Herrn Wadephul zum Außenminister macht, muss sich nicht wundern, wenn die UN uns nicht will.

... ist bei aller sehr wahrscheinlichen Richtigkeit der von Ihnen diagnostizierten Mängel an diesen Personen doch unbedingt festzuhalten, dass meines Wissens JEDES Ministerium 2-3000 "Mitarbeitende" hat, darunter sogar ein Heer "echter" und hochbezahlter Spezialisten für die jeweilige Materie - das können doch nicht LAUTER Pflaumen sein? Was machen denn DIE? Was ist denn das für ein Staatsaufbau?
In Diktaturen und Semidiktaturen sagt "der CHef m/w/d" was "wahr und richtig" ist, und da isses nicht leicht bis manchmal schier unmöglich, dagegen zu sprechen. Aber in "unserer Demokratie"?! Und dann soll "man" für so ein seicht und unfähig gewordenes System notfalls in den Krieg ziehen (siehe oben meine Antwort auf Herrn Jüdt)? Wieso DAS denn?

Christa Wallau | Sa., 6. Juni 2026 - 12:31

ist tatsächlich an ihrem Ende angelangt. Das stimmt, lieber Herr Grau.
Doch diese Entwicklung erfolgte nicht zwangsläufig, sondern deshalb, weil die Hüter der Staatsordnung (Legislative, Jurisdiktion u. Exekutive) sie nicht durch entsprechend vernünftiges Handeln davor bewahrt haben, aus den Fugen zu geraten. Was heißt das?

1. Sie haben nicht darauf gepocht, daß jede Demokratie vom Gemeinschaftsgeist lebt u. aus Nehmen u n d Geben besteht. Sie hätten überzogenen Einzelinteressen früh genug Einhalt gebieten müssen! Kitas und Schulen mußten dafür die Grundlagen legen. Doch das unterblieb. Stattdessen stiegen die Erwartungen u. Forderungen der Einzelnen ins Unermeßliche u. wurden bedient.

2. Die verwöhnte deutsche Gesellschaft wurde zusätzlich fragmentiert durch die Massenimmigration Wildfremder, deren Einzelinteressen man zusätzlich in unverantwortlicher Weise Rechnung trug.

Aus dieser Lage herausführen kann nur noch eine charismatische Persönlichkeit, die nirgends in Sicht ist.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 6. Juni 2026 - 12:35

"Die Rente ist sicher": in Anbetracht der bereits damals absehbaren demographischen Entwicklung war dieser Spruch schon 1986 falsch. Die aktuelle Debatte zur Pflegegeldreform ist erst der Anfang. Die richtig großen Verteilungskonflikte stehen erst noch an. Welche Behandlungskosten werden übernommen, und wenn ja, bis zu welchem Alter ? Solche Fragen haben das Potential, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sprengen. Und die aktuelle Politikerriege soll es richten und wird beim Hinweis auf die Grundlagen der Versicherungsmathematik ausgebuht. Die Vorgängerin schwelgt derweil in vergifteten Ratschlägen.

Walter Buehler | Sa., 6. Juni 2026 - 13:02

ich glaube, das ist das älteste Bild des Staates und der Politik.

In diesem Bild war immer die Gefahr des Untergangs mitgedacht: jedes Schiff kann sinken und jeder Staat kann untergehen, wenn es richtig schlecht läuft.

Aber wie Herr Funke aaO ganz richtig schreibt: "Und trotzdem hoffen wir immer wieder. Eine menschliche Grundeigenschaft ..."

Daher MÜSSEN wir Passagiere darauf achten, dass unsere Steuerleute und Kapitäne möglichst klug, tapfer und gebildet sind, auch wenn sie die drohende Gefahr letztlich nicht abwenden können.

Ein aufgeklärter Bürger ist gut beraten, sich nicht lethargisch in der Untergangsstimmung einzurichten, Herr Grau.

A Rusch | Sa., 6. Juni 2026 - 13:22

....klingt eher wie eine Kapitulation. Denn wenn sich zumindest der 'aufgeklärte' Bürger auf den Verlust von Stabilität und Berechenbarkeit einstellen soll/muss (der unaufgeklärte wird dann wohl zum ersten Opfer dieser neuen Anarchie), was soll er/sie dann eigentlich tun? Etwas aufbauen, für den Verlust der bisherigen Stabilität vorsorgen? Dann ist er/sie einfach nur erstes Ziel der in der zunehmenden Regellosigkeit entstehenden Begehrlichkeiten. Oder lieber anderswo das Glück suchen, da, wo eine gewisse Stabilität und Berechenbarkeit (noch) fester Teil des sozialen Grundkonsens sind? Genau dies tun ja immer mehr derjenigen, die eigentlich für einen Aufbruch in diesem Land dringend gebraucht würden. Man kann es ihnen nicht verdenken.
Im Risiko der klaren Standortbestimmung läge für wirklich dem Land dienen wollende Verantwortliche eine echte Chance. Sie kann aber auch den Verlust des Jobs bedeuten. Es erstaunt nicht, dass dann eben nicht-anecken-wollen das Hauptziel ist.

Markus Michaelis | Sa., 6. Juni 2026 - 13:23

Die Gesellschaften sind zu fragmentiert. Die alte staatstragende Mitte zerfällt und deren Welt- und Selbstsichten funktionieren nicht mehr. Eigentlich normal, man muss sich jetzt eben etwas neues, funktionierendes erarbeiten und schauen, wofür es in dieser neuen Welt Mehrheiten gibt Aber die alte Mitte tut noch so, als seien ihre Prinzipien alternativlos (obwohl sie sie selber laufend anpasst, nur ohne es zu sagen oder wollen).

Welt und Gesellschaft laufen nicht von alleine auf "DAS" Menschsein zu, dass die alte Mitte erkannt hätte. Da ist viel möglich, das Gegenteil meist auch, und man muss sich für realistische Wege entscheiden und diese dann machen, nicht unrealistische als alternativlos erklären.

Pigeldy | Sa., 6. Juni 2026 - 14:42

Die Diagnose ist sicher richtig, die Probleme sind struktureller Natur. Liegt es auch an den Strukturen, dass die Politik seit geraumer Zeit immer mehr unfähige Leute nach oben spült? Das gilt beileibe nicht für alle, ganz bestimmt nicht. Aber nehmen wir das aktuelle Beispiel Baerbock, die für das Scheitern der Deutschen Bewerbung um einen Sitz im Sicherheitsrat mitverantwortlich gemacht wird, begleitet u.a. durch entsprechende Kommentare afrikanischer Regierungschefs und ehemaliger Minister: was läuft falsch in einem System, in dem jemand derart inkompetentes Außenministerin des größten Landes in Europa werden kann?Solche Beispiele gibt es quer durch alle Parteien. Der Schein überstrahlt das Sein immer mehr und sorgt für immer weiter wachsenden Frust unter den Wählern. Leute wie Trump oder die AfD sind leider die logische Folge all dieser Entwicklungen.

Dirk N | Sa., 6. Juni 2026 - 14:43

Schauen wir uns mal Meloni in Italien an.
Sie hat es begriffen und macht das, was die Wähler von ihr erwarten.
Schauen wir nach Japan.
Die neue Ministerpräsidentin tut genau das, was die Wähler von ihr erwarten.
Tschechien
OK Ungarn müssen wir abwarten, ob sich dort die Vernunft durchsetzt, oder ob eine nicht gewählte Hexe aus Brüssel dort auch das Land zerstören will

Es geht mit Vernunft und Stringenz.
Man sollte dafür alle *ismen über Bord werfen

Es stimmt einfach nicht was in dem Artikel geschrieben steht.

Peter William | Sa., 6. Juni 2026 - 15:17

in Zeiten des Multilateralismus ist ein Relikt, wer dafür einsteht nimmt die Zerstörung der eigenen produzierenden Industrie billigend in Kauf.

Meines Erachtens das Hauptproblem der FDP. Was für den Handel gut ist kann pures Gift für alle Erzeuger sein. In Europa produzierte Medikamente bei den Vorschriften, den Lohnkosten und der dümmsten Energiepolitik der Welt. Keine Chance unter Freihandelsbedingungen.
Da könnt ihr euch tot reformieren, schon alleine die Lohn und Lohnnebenkosten werden die Logistik locker ausgleichen, im negativem Sinn.

Die FDP ist tot unter dem ehemaligen und soweit ich weiß jetzigem Kurs.

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