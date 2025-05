In ihrer fast leeren Exilwohnung in Berlin-­Schöneberg sitzt Swetlana Alexijewitsch, die „Archäologin der kommunistischen Lebenswelt“, wie sie oft genannt wird, an einem riesigen Schreibtisch voller Papiere mit handschriftlichen Notizen. Wann sie wieder zurückkehren kann nach Minsk, ist ungewiss. Ihre Wohnung hat der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko in ihrer Abwesenheit konfiszieren lassen – eine beliebte Methode, um oppositionelle Belarussen im Exil unter Druck zu setzen. Wichtige Aufzeichnungen und auch ihre geliebte Bibliothek musste sie zurücklassen, als sie sich im Herbst 2020 kurz vor einer drohenden Verhaftung noch gerade rechtzeitig ins Ausland absetzen konnte.

Doch auch hier in Berlin stapeln sich schon wieder die Abschriften unzähliger Gespräche vor ihr, die sie mit all den verzweifelten Landsleuten führt, die ebenso wie sie seit Belarus’ Rückkehr in die Barbarei ins Exil gehen mussten. Für diesen tragischen Moment versucht sie, eine Form zu finden.