- Wenn aus Gefühlsverweigerung Unvernunft wird
Der Begriff „suicidal empathy“ beschreibt eine moralische Übersteuerung westlicher Politik: Empathie wird demnach zum absoluten Maßstab erhoben und verdrängt unsere Urteilskraft. Klingt interessant, ist aber so nicht richtig. Eine Entgegnung auf Shantanu Patni.
Dies ist der zweite Beitrag zum Thema „suicidal empathy“. Den Artikel von Shantanu Patni können Sie hier lesen.
