Ralf Husmann ist Drehbuchautor, Produzent und Autor. Seine bekannteste Serienfigur ist Bernd Stromberg, Leiter der Abteilung Schadensregulierung bei der „Capitol“-Versicherung. Von 2004 bis 2012 lief die deutsche Adaption der Serie „The Office“ bei Pro Sieben. Jetzt ist das Büro-Ekel zurück. In sechs TV-Spots für die Kampagne „Deutschland krempelt die #ÄrmelHoch“ wirbt er fürs Impfen.

Herr Husmann, was ist denn mit „dem Papa“ los?

Da müssen Sie Christoph-Maria Herbst fragen. Es war seine Idee, fürs Impfen zu werben. Er hat mich angerufen, nachdem er Anne Will gesehen hat. Nachdem ich versucht habe, ihm klar zu machen, was das unter Umständen für ihn persönlich bedeuten kann, habe ich mich ihm angeschlossen.

Warum hatten Sie Bedenken?

Ich habe immer Bedenken, wenn Schauspieler eigene Ideen haben. In diesem Fall musste ich meiner Fürsorgepflicht nachkommen und ihm sagen: Du weißt schon, dass die Leute mittlerweile so dünnhäutig sind, dass sie dir unter Umständen bei Edeka auf die Fresse hauen, wenn du das tust. Aber er war trotzdem wild entschlossen.

Jahrelang hat man nichts mehr vom Leiter der Abteilung „Schadensregulierung“ in der Capitol-Versicherung gehört. Warum macht er plötzlich Werbung für eine gute Sache?

Sein Darsteller hat sich einfach dazu hinreißen lassen, den Bernd nochmal wiederzubeleben für den guten Zweck. Die Lage ist so ernst, dass wir gedacht haben, vielleicht erreichen wir 100 Leute oder 1000, die wir auf einem anderen Weg nicht erreichen können. Man kann’s ja mal probieren.

Stromberg ist ja das personifizierte Arschloch. Dafür lieben ihn die Fans. Wie erklären Sie denen seine wundersame Verwandlung?

Ich würde Ihnen schon bei dem Arschloch widersprechen. So habe ich ihn nie gesehen. Stromberg hat nie versucht, auf Teufel komm raus politisch unkorrekt zu sein. Das war immer nur ein Kollateralschaden bei dem Versuch, gemocht zu werden. In den Spots versuchen wir über die Off-Stimme, ihm mit Argumenten zu kommen.

Er sagt in den Spots so schöne Sätze wie „Man weiß ja nicht, was die da reinpanschen in diese Impfe. Weiß man ja, was in der Leberwurst ist. Da sind Kuhaugen drin, Pansen und die Rotze vom Metzger.“ Solche Sätze findet man heute tatsächlich in Chatforen auf Telegram. Unter diesen Spot hat jemand geschrieben: „Geil, Stromberg gegen die doofen Schwurbler.“ Ist es klug, sich über Impfgegner lustig zu machen, wenn man sie eigentlich bekehren will?