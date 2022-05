Nun ist es bekanntlich so, dass es für jede Region der Welt irgendwelche Volkslieder gibt, die irgendwas an ihr besingen. Doch gleichwohl ist es halt auch so, dass alle Volkslieder dazu neigen, es mit dem Lobgesang auf ihre Heimat ein bisschen zu übertreiben. Außer die bayerischen, versteht sich. Deshalb will ich an dieser Stelle gar nicht hinein in die Debatte, welche Heimat die schönere ist, weil das am Ende nirgendwo hin führt. Ich meine, es gibt deutsche Pop-Größen, die sogar eine Stadt wie Bochum besingen. Und es gibt Menschen, die sich in, sagen wir, Wolfsburg pudelwohl fühlen. Als Liberaler gilt auch bei der Ortswahl: Jeder nach seiner Façon.