Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Nun ist es amtlich. Die Allianz-Arena in München wird beim für die deutsche Nationalmannschaft entscheidenden EM-Spiel gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten. Damit lehnte die Uefa einen Antrag der Stadt München ab, die damit ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und gegen Diskriminierung setzen wollte. „Ich bitte Sie deshalb, gemeinsam mit dem DFB an diesem Tag und während des Spiels eine Beleuchtung der Arena in Regenbogenfarben zu ermöglichen und so ein weithin sichtbares Signal für unser gemeinsames Werteverständnis zu senden“, heißt es in einem Brief des Münchener Oberbürgermeisters an die Uefa und den seit Jahren von Skandalen geplagten DFB.

Dass hinter diesem Brief kein Alleingang eines deutschen Oberbürgermeisters steckt, zeigt die breite Unterstützung, die diese Bitte erfuhr. Sie ist das Ergebnis eines fraktionsübergreifenden Antrags des Münchener Stadtrats und erhielt Zustimmung vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und anderen Landes- und Bundespolitikern. Grund dafür ist das in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament verabschiedete Gesetz, welches nach russischem Vorbild „Homopropaganda“ verbietet. Damit wurden in Ungarn nicht nur Aufklärungsbroschüren über Homosexualität und Transgender verboten, sondern auch Werbung, in der gleichgeschlechtliche Paare vorkommen.