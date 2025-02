Eine Routine nach grundgesetzlich zugebilligter Vereinigungsfreiheit und dem Gesetz für im Vereinsregister eingetragene Rechtspersönlichkeiten. „Hier lebe ich / und will auch einst begraben sein / in mein’ Verein“, spottete schließlich schon 1912 der Schriftsteller Kurt Tucholsky über diese noch immer recht deutsche Brauchtumspflege. Der übrigens, Tucholsky, war wie nahezu jeder gute Verfasser von Texten ab einer gewissen Schöpfungshöhe später selbst Mitglied in einem deutschen PEN. Routine im Literaturbetrieb.