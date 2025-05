Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Was kümmert uns die Wirtschaftskrise oder die blamable Performance des politischen Berlins? Viel wichtiger ist die Planung des eigenen Sommerurlaubs. Mondänes Städte-Hopping, Nachhaltigkeits-Safari in der Serengeti oder doch lieber das ererbte Ferienhaus auf dem Darß abwohnen? Das sind die Fragen, die allabendlich über einer Flasche Jahrgangsriesling leidenschaftlich debattiert werden. By the way, sollten nicht auch das Schlafzimmer neu gestrichen und die Teppiche schaumgereinigt werden? Was sind gegenüber solchen Fragen metaphysischer Bedeutsamkeit die Nickligkeiten der Geopolitik! Zum Glück hat man schon lange vor dem Ukrainekrieg in Aktien von Rheinmetall investiert.

Bürgerliches Dasein auf der moralischen und existenziellen Schwundstufe der Spätzivilisation – gibt es dafür eigentlich historische Vorläufer? Einfach mal bei Nietzsche blättern: „Seht, welche Fülle ist um uns! Und aus dem Überflusse heraus ist es schön, hinauszublicken auf ferne Meere!“ Distanzbetrachtung, Fernstenliebe, wortreich übertünchter Egozentrismus. Doch aufs Meer – ins Risiko, ins gefährliche Element – mögen bitte die andern fahren.