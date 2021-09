Und haben Sie möglicherweise auch dies gesehen? Franziska Giffey war in der Brigitte. Sie hatte eine altbackene Steckfrisur, trug ein altrosa Etuikleid und einen Kurzblazer wie ein Vintage Revival aus dem Wirtschaftswunderland. In Szene gesetzt wurde das bereits 2018 veröffentlichte Shooting von einem gewissen Gene Glover – aber es hätte natürlich auch von F.C. Gundlach oder von Irving Penn sein können. Denn Giffey hat den New Look – also die original Apparenz aus dem Hause Christian Dior. In der Erscheinung der 43-Jährigen pendelt irgendwie noch immer der Schwung von Hula-Hoop und Swingin‘ Fifties nach.