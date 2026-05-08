Der Bundesfinanzminister ist fest entschlossen: Das Ehegattensplitting ist ungerecht, und deshalb muss es „weiterentwickelt“ werden, was nichts anderes heißt als: abgeschafft. Die Jusos geben Schützenhilfe: „Patriarchale Kackscheiße ist das“, titelt der Verband NRW auf seiner Webpräsenz. Der Juso-Vorsitzende Türmer äußert sich bei Markus Lanz etwas gewählter und ohne gendertheoretisch eingefärbte Tautologien, in der Sache aber entsprechend: Eine Familie, in der der Mann 100.000 Euro verdient und die Frau nicht arbeitet, werde „ganz stark gefördert“, während eine Familie, in der beide jeweils 50.000 Euro verdienen, „überhaupt nicht gefördert“ werde.