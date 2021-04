Zum guten Wagner-Ton gehörte es auch, den zentral gelegenen Goldenen Anker oder das holzgetäfelte Landhotel in der Fränkischen Schweiz vormittags zu verlassen, um vor dem Operngenuss im Festspielhaus jenem kleinen Manne zu lauschen, der mit seinen abgegriffenen, mit Bleistift bekritzelten Klavierauszügen und den mit gelben Post-its tapezierten Büchern am Flügel des Evangelischen Gemeindehauses in Bayreuth Platz genommen hatte und mit wildem Schopf, oberpfälzischer Schnauze und begeistert flinken Fingern dem Publikum erklärte, dass Wagner kein Nazi, sondern eher „ein rot-grüner Pirat“ gewesen sei, warum er wo welche Tonart notierte und welches der 261 Leitmotive er aus welchem Grunde an welcher Stelle bemühte.