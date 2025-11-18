Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Während einer Familienfeier in Bonn traf Stephan Lamby vor einiger Zeit seinen amerikanischen Cousin wieder. Beide kennen sich seit Kindheitstagen – umso größer die Überraschung, als sich herausstellte, dass der Ostküsten-Verwandte inzwischen zum glühenden Trump-Anhänger geworden und sogar beim Sturm auf das Kapitol in Washington dabei gewesen war.

Lamby wollte wissen, was seinen Cousin dazu gebracht hatte – und warum populistische Bewegungen generell auf dem Vormarsch sind. Also begab er sich auf Spurensuche in die Vereinigten Staaten, ins Italien von Giorgia Meloni, aber auch nach Argentinien, wo mit Javier Milei ein nach Herzenslust polemisierender Radikalliberaler regiert. Nicht zuletzt verfolgte der bekannte Autor und Filmemacher in Halle den „Alles für Deutschland“-Prozess gegen Björn Höcke vor Gericht.

Im Podcast mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier berichtet Stephan Lamby von seinen Erlebnissen. Und erklärt, warum er stets im Gespräch auch mit Menschen bleiben will, deren Meinung er zutiefst ablehnt.

Alexander Marguier (li.) und Stefan Lamby in der Cicero-Redaktion / M. Cruz

Das Gespräch wurde am 28. Oktober 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden: