Letztens bei einer Dienstreise nach Brüssel. In der Eingangshalle eines Gebäudes der Europäischen Kommission sehe ich ein Schild: „For your health and the planet: Take the stairs.“ Ich habe einen Termin im fünften Stock, und die Treppe zu benutzen, mit Mantel und Aktentasche, scheint mir ein zu großes Opfer, selbst für die Erde – also steige ich in den Aufzug. Während ich in die Höhe schwebe, grübele ich über den Spruch nach, und beim Aussteigen habe ich mir zwei konträre Deutungen zurechtgelegt. Erstens: Die Menschen haben es aufgegeben, im Großen etwas bewirken zu wollen, sie suchen ihr Heil im Kleinen, auf Graswurzelniveau. Die Politik hat ihren Kredit verspielt, denn sie bringt nichts zustande, also werden die Bürger selbst aktiv. Dabei sichern sie sich, listig wie sie sind, gleich noch einen Vorteil. Das Keuchen im Treppenhaus verhindert den Herzinfarkt.

Moralische Symbolhandlungen Zweitens, weniger freundlich: Welche Naivität! Glaubt wirklich jemand, der Planet könne gerettet werden, wenn ein paar mehr Menschen die Treppe benutzen? So billig ist es nicht zu haben! Erst richtet der hybride und ichversessene Mensch den Planeten zugrunde, dann gibt ihm dieselbe Hybris, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, die Idee ein, er könne auf lässige Weise, einfach durch Treppensteigen, den Planeten auch wieder retten. Kleiner Mann ganz groß!

