Tim Raue
Sternekoch Tim Raue / Fotos: Paula Winkler und Nils Hasenau

Starkoch Tim Raue „Küche ist nicht Demokratie“

Tim Raue wurde in Berlin geboren und mit 23 Jahren Küchenchef im Rosenbaum. Der deutsche Spitzenkoch spricht über prägende Kindheitsverletzungen, Hunger und Härte – und über den unbedingten Willen, sich eine bessere Zukunft zu erkochen.

INTERVIEW MIT TIM RAUE am 21. Oktober 2025

Autoreninfo

Julia Marguier leitet den Bereich Podcasts beim Res Publica Verlag.

So erreichen Sie Julia Marguier:

Zur Artikelübersicht

Tim Raue wurde in Berlin geboren und mit 23 Jahren Küchenchef in einem der damals besten Berliner Restaurants, dem Rosenbaum. 1998 erhielt er vom Magazin Feinschmecker den Titel „Aufsteiger des Jahres“. 2012 erhielt sein Restaurant Tim Raue zwei Sterne des Guide Michelin.

Herr Raue, Sie betreiben derzeit gut zehn Restaurants, Sie haben Kochbücher geschrieben, eigene Fernsehsendungen gehabt, und vor allem halten Sie mit Ihren Restaurants in Berlin zwei Michelin-Sterne. Verliert man da nicht manchmal selbst den Überblick über das eigene Leben? Wo kommen Sie jetzt zum Beispiel gerade her?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 21. Oktober 2025 - 08:55

Nur ein klitzekleiner "Einwand".
Warum ist Coca Cola nicht gut?
Kennt man die genaue Rezeptur?
Ich trinke es nicht gerne, weil es für mich wie ein "Lebkuchengetränk" schmeckt und ich ein Zitronenfan bin.
Es sollte mich nicht wundern, wenn wir irgendwann die "Heilkraft" von Coca Cola entdecken.
Zusammen mit Salzstangen verrichtet sie ja schon ihren Dienst bei Magendarminfektionen kleiner Kinder?
Zucker ist übrigens durchaus strittig?
Ja, Krebszellen haben besonders viele Rezeptoren für Zucker, vielleicht aber auch, weil die anderen Zellen ihn nicht mehr "verwerten" können? Dies als Laie gefragt, aber m.E. reicht es nicht nur zu schauen, was passiert, man muss auch begreifen, warum es passiert...
Ich schaue übrigens gerne das Schweizer Gesundheitsfernsehen.
Koch ist ein sehr angesehener Beruf.
Der Sohn von Königin Camilla ist wohl einer?
Frau Prien überlegte es für ein Kind?
Wenn man liebt, was man kann, dann ist es doch gut und vielfach überzeugend.

Brigitte Miller | Di., 21. Oktober 2025 - 14:40

spannende Lebensgeschichte.
Nur die Meinung über die AfD ist ein Produkt der Anti-AfD Propaganda . So ist die AfD nicht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.