- „Küche ist nicht Demokratie“
Tim Raue wurde in Berlin geboren und mit 23 Jahren Küchenchef im Rosenbaum. Der deutsche Spitzenkoch spricht über prägende Kindheitsverletzungen, Hunger und Härte – und über den unbedingten Willen, sich eine bessere Zukunft zu erkochen.
Tim Raue wurde in Berlin geboren und mit 23 Jahren Küchenchef in einem der damals besten Berliner Restaurants, dem Rosenbaum. 1998 erhielt er vom Magazin Feinschmecker den Titel „Aufsteiger des Jahres“. 2012 erhielt sein Restaurant Tim Raue zwei Sterne des Guide Michelin.
Herr Raue, Sie betreiben derzeit gut zehn Restaurants, Sie haben Kochbücher geschrieben, eigene Fernsehsendungen gehabt, und vor allem halten Sie mit Ihren Restaurants in Berlin zwei Michelin-Sterne. Verliert man da nicht manchmal selbst den Überblick über das eigene Leben? Wo kommen Sie jetzt zum Beispiel gerade her?
