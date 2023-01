Am 10. Januar vor 80 Jahren begann mit der Operation „Kolzo“ der letzte Akt der Tragödie an der Wolga. Um sich die Lage der deutschen Soldaten zu verdeutlichen, muss man sich klar machen, dass in diesen Januartagen insgesamt sieben sowjetische Armeen antraten, um die Reste der 6. Armee zu zerschlagen. Am 22. Januar eroberte die Rote Armee den letzten deutschen Feldflugplatz, am 25. Januar gelang es, den deutschen Kessel in einen Nord- und einen Südabschnitt zu teilen. Letzterer kapitulierte mitsamt des Armeeoberkommandos unter Generalfeldmarschall Friedrich Paulus am 31. Januar, der Nordkessel unter General Karl Strecker am 2. Februar. Von den mehr als 90.000 in Gefangenschaft geratenen Soldaten kehrten nach dem Krieg nur 5.000 zurück. 130.000 waren im Kessel selbst gefallen, erfroren oder vor Erschöpfung gestorben.