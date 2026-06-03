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Es war einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte: die Ermordung der beiden kleinen Töchter von Monika Weimar im Jahr 1986. Aber wurde die Mutter nach mehreren spektakulären Strafprozessen zu Recht als Täterin verurteilt?

Darüber spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier mit Gerhard Strate, einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Vor Gericht vertrat Strate Prominente wie Carsten Maschmeyer oder den Volkswagen-Patriarchen Ferdinand Piëch. Aber in aufsehenerregenden Fällen auch Mandanten, die zuvor nicht im Licht der Öffentlichkeit gestanden hatten. Zum Beispiel Gustl Mollath, der zu einem Opfer der bayerischen Justiz geworden war. Und eben Monika Weimar.

Der Tathergang im Fall Weimar ist inzwischen 40 Jahre her, doch die Geschichte beschäftigt Gerhard Strate bis heute. Oder besser gesagt: Sie beschäftigt ihn wieder. Weil es nämlich neue Erkenntnisse gibt. Welche das sind, warum Strate von der Unschuld seiner Mandantin überzeugt ist und deshalb den Fall neu aufrollen will, darum geht es in diesem Podcast.

Alexander Marguier und Gerhard Strate in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 19. Mai 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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